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"Ростех" разработал гражданский вариант бронежилета "Оберег" - РИА Новости, 13.02.2025
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09:07 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/obereg-1999013415.html
"Ростех" разработал гражданский вариант бронежилета "Оберег"
"Ростех" разработал гражданский вариант бронежилета "Оберег" - РИА Новости, 13.02.2025
"Ростех" разработал гражданский вариант бронежилета "Оберег"
"Ростех" разработал гражданский вариант бронежилета "Оберег" для скрытого ношения под одеждой, он может применяться сотрудниками охранных предприятий,... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T09:07:00+03:00
2025-02-13T09:07:00+03:00
безопасность
технологии
ростех
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. "Ростех" разработал гражданский вариант бронежилета "Оберег" для скрытого ношения под одеждой, он может применяться сотрудниками охранных предприятий, телохранителями, бизнесменами, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. "Завод "Октава" (под управлением компании "РТ-Капитал" госкорпорации "Ростех") расширяет линейку бронежилетов "Оберег". Тульское предприятие разработало вариант экипировки для скрытого ношения под одеждой. Инновационное изделие представляет собой эффективное и удобное средство защиты, обеспечивающее безопасность в повседневной жизни", - говорится в сообщении. Там же отмечается, что бронежилет обладает классом защиты Бр1 и защищает от пистолетных пуль, холодного оружия и осколков. Согласно ГОСТу, способен останавливать отечественную пистолетную пулю из патрона 9х18 мм с дистанции в 5 метров. Такие боеприпасы, в частности, используются в пистолетах Макарова и Стечкина. Кроме того, амуниция "Октавы" останавливает более мощную пулю из западного пистолетного патрона Парабеллум 9х19 мм. Это подтверждено предварительными испытаниями. От осколков изделие имеет класс защиты С2. "Новая разработка нашего завода продолжает линейку бронежилетов "Оберег". Экипировка для скрытого ношения ориентирована на гражданский рынок и может применяться сотрудниками охранных предприятий, телохранителями, бизнесменами, теми, кто занимается перевозкой дорогостоящих грузов. Такие бронежилеты обладают рядом преимуществ перед традиционными, они легко скрываются под одеждой и не привлекают внимания, не сковывают движений", – отметил генеральный директор завода "Октава" Павел Павленко, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, основное преимущество изделия перед конкурентами – увеличенная площадь защиты в 32,7 квадратных дециметра при сохранении стандартной для этого класса жилетов массы в 1,7 килограмма и удобства ношения. Бронежилет планируется вывести на рынок в этом году. Бронежилет для скрытого ношения может надеваться как под верхнюю одежду, так и под пиджак. Защита включает переднюю, заднюю и боковые панели. Боковины жилета могут сниматься. Бронежилет практически не стесняет движений и подгоняется под фигуру. Эластичные камербанды на липучках позволяют менять габариты изделия в обхвате, а плечевыми лямками его можно настраивать по росту, добавляется в сообщении. Завод "Октава" серийно выпускает несколько видов бронежилетов линейки "Оберег". В частности, это титульная версия — штурмовой бронежилет с керамической бронеплитой повышенного класса защиты Бр5, а также саперный "Оберег-ГР" для специалистов гражданского разминирования и "Оберег-ИНКАСС" для инкассаторов.
https://ria.ru/20241004/bronezhilet-1976441045.html
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безопасность, технологии, ростех
Безопасность, Технологии, Ростех

"Ростех" разработал гражданский вариант бронежилета "Оберег"

© Фото : "Ростех"/TelegramБронежилет "Оберег" для скрытого ношения, разработанный "Ростехом"
Бронежилет Оберег для скрытого ношения, разработанный Ростехом - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : "Ростех"/Telegram
Бронежилет "Оберег" для скрытого ношения, разработанный "Ростехом"
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. "Ростех" разработал гражданский вариант бронежилета "Оберег" для скрытого ношения под одеждой, он может применяться сотрудниками охранных предприятий, телохранителями, бизнесменами, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"Завод "Октава" (под управлением компании "РТ-Капитал" госкорпорации "Ростех") расширяет линейку бронежилетов "Оберег". Тульское предприятие разработало вариант экипировки для скрытого ношения под одеждой. Инновационное изделие представляет собой эффективное и удобное средство защиты, обеспечивающее безопасность в повседневной жизни", - говорится в сообщении.
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Там же отмечается, что бронежилет обладает классом защиты Бр1 и защищает от пистолетных пуль, холодного оружия и осколков. Согласно ГОСТу, способен останавливать отечественную пистолетную пулю из патрона 9х18 мм с дистанции в 5 метров. Такие боеприпасы, в частности, используются в пистолетах Макарова и Стечкина. Кроме того, амуниция "Октавы" останавливает более мощную пулю из западного пистолетного патрона Парабеллум 9х19 мм. Это подтверждено предварительными испытаниями. От осколков изделие имеет класс защиты С2.
"Новая разработка нашего завода продолжает линейку бронежилетов "Оберег". Экипировка для скрытого ношения ориентирована на гражданский рынок и может применяться сотрудниками охранных предприятий, телохранителями, бизнесменами, теми, кто занимается перевозкой дорогостоящих грузов. Такие бронежилеты обладают рядом преимуществ перед традиционными, они легко скрываются под одеждой и не привлекают внимания, не сковывают движений", – отметил генеральный директор завода "Октава" Павел Павленко, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, основное преимущество изделия перед конкурентами – увеличенная площадь защиты в 32,7 квадратных дециметра при сохранении стандартной для этого класса жилетов массы в 1,7 килограмма и удобства ношения. Бронежилет планируется вывести на рынок в этом году.
Бронежилет для скрытого ношения может надеваться как под верхнюю одежду, так и под пиджак. Защита включает переднюю, заднюю и боковые панели. Боковины жилета могут сниматься. Бронежилет практически не стесняет движений и подгоняется под фигуру. Эластичные камербанды на липучках позволяют менять габариты изделия в обхвате, а плечевыми лямками его можно настраивать по росту, добавляется в сообщении.
Завод "Октава" серийно выпускает несколько видов бронежилетов линейки "Оберег". В частности, это титульная версия — штурмовой бронежилет с керамической бронеплитой повышенного класса защиты Бр5, а также саперный "Оберег-ГР" для специалистов гражданского разминирования и "Оберег-ИНКАСС" для инкассаторов.
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