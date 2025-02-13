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В Новороссийске задержали мужчину, собиравшего данные для спецслужб Украины - РИА Новости, 13.02.2025
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10:03 13.02.2025 (обновлено: 10:54 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/novorossijsk-1999027988.html
В Новороссийске задержали мужчину, собиравшего данные для спецслужб Украины
В Новороссийске задержали мужчину, собиравшего данные для спецслужб Украины - РИА Новости, 13.02.2025
В Новороссийске задержали мужчину, собиравшего данные для спецслужб Украины
В Новороссийске задержали мужчину, собиравшего деньги и данные для украинских спецслужб, сообщили в региональном управлении ФСБ. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T10:03:00+03:00
2025-02-13T10:54:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
новороссийск
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КРАСНОДАР, 13 фев — РИА Новости. В Новороссийске задержали мужчину, собиравшего деньги и данные для украинских спецслужб, сообщили в региональном управлении ФСБ."УФСБ России по Краснодарскому краю в Новороссийске пресечена противоправная деятельность гражданина России 1979 года рождения, причастного к государственной измене, участию и финансированию деятельности проукраинской экстремистской и террористической организации", — говорится в релизе. Фигурант вступил в запрещенную организацию, подконтрольную спецслужбам Украины. Он собирал и передавал противнику деньги и информацию о военном объекте и критической инфраструктуре на Кубани.Как рассказала официальный представитель ведомства Илона Писарева, удалось выявить схему получения и отработки заданий, используемую ГУР Минобороны Украины."Также установлен замаскированный канал финансирования террористических организаций, находящихся на территории Украины", — добавила она.Возбуждены уголовные дела по статьям "Госизмена", "Участие в деятельности экстремистской организации", "Финансирование экстремистской деятельности" и "Содействие террористической деятельности".
https://ria.ru/20250213/donetsk-1998999906.html
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россия
краснодарский край
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происшествия, россия, краснодарский край, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новороссийск
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Новороссийск
В Новороссийске задержали мужчину, собиравшего данные для спецслужб Украины

ФСБ задержала жителя Новороссийска, собиравшего данные для спецслужб Украины

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 фев — РИА Новости. В Новороссийске задержали мужчину, собиравшего деньги и данные для украинских спецслужб, сообщили в региональном управлении ФСБ.
"УФСБ России по Краснодарскому краю в Новороссийске пресечена противоправная деятельность гражданина России 1979 года рождения, причастного к государственной измене, участию и финансированию деятельности проукраинской экстремистской и террористической организации", — говорится в релизе.
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Фигурант вступил в запрещенную организацию, подконтрольную спецслужбам Украины. Он собирал и передавал противнику деньги и информацию о военном объекте и критической инфраструктуре на Кубани.
Как рассказала официальный представитель ведомства Илона Писарева, удалось выявить схему получения и отработки заданий, используемую ГУР Минобороны Украины.
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"Также установлен замаскированный канал финансирования террористических организаций, находящихся на территории Украины", — добавила она.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Госизмена", "Участие в деятельности экстремистской организации", "Финансирование экстремистской деятельности" и "Содействие террористической деятельности".
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ПроисшествияРоссияКраснодарский крайУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Новороссийск
 
 
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