https://ria.ru/20250213/novorossijsk-1999027988.html

В Новороссийске задержали мужчину, собиравшего данные для спецслужб Украины

В Новороссийске задержали мужчину, собиравшего данные для спецслужб Украины - РИА Новости, 13.02.2025

В Новороссийске задержали мужчину, собиравшего данные для спецслужб Украины

В Новороссийске задержали мужчину, собиравшего деньги и данные для украинских спецслужб, сообщили в региональном управлении ФСБ. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T10:03:00+03:00

2025-02-13T10:03:00+03:00

2025-02-13T10:54:00+03:00

происшествия

россия

краснодарский край

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

новороссийск

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КРАСНОДАР, 13 фев — РИА Новости. В Новороссийске задержали мужчину, собиравшего деньги и данные для украинских спецслужб, сообщили в региональном управлении ФСБ."УФСБ России по Краснодарскому краю в Новороссийске пресечена противоправная деятельность гражданина России 1979 года рождения, причастного к государственной измене, участию и финансированию деятельности проукраинской экстремистской и террористической организации", — говорится в релизе. Фигурант вступил в запрещенную организацию, подконтрольную спецслужбам Украины. Он собирал и передавал противнику деньги и информацию о военном объекте и критической инфраструктуре на Кубани.Как рассказала официальный представитель ведомства Илона Писарева, удалось выявить схему получения и отработки заданий, используемую ГУР Минобороны Украины."Также установлен замаскированный канал финансирования террористических организаций, находящихся на территории Украины", — добавила она.Возбуждены уголовные дела по статьям "Госизмена", "Участие в деятельности экстремистской организации", "Финансирование экстремистской деятельности" и "Содействие террористической деятельности".

https://ria.ru/20250213/donetsk-1998999906.html

https://ria.ru/20250207/fsb-1997878098.html

https://ria.ru/20250130/diversant-1996268918.html

россия

краснодарский край

украина

новороссийск

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происшествия, россия, краснодарский край, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новороссийск