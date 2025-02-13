https://ria.ru/20250213/novgorod-1999132920.html
МЧС рассказало о спасении мужчины из десятиметровой ямы в Нижнем Новгороде
МЧС рассказало о спасении мужчины из десятиметровой ямы в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 13.02.2025
МЧС рассказало о спасении мужчины из десятиметровой ямы в Нижнем Новгороде
Мужчина провалился под внезапно просевшую землю возле стадиона в Нижнем Новгороде, с глубины около 10 метров его вытащили спасатели, сообщается в... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:20:00+03:00
2025-02-13T15:20:00+03:00
2025-02-13T15:20:00+03:00
происшествия
россия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999124418_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_4b072ba7e9ea1439c7a6276fa720fd17.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев – РИА Новости. Мужчина провалился под внезапно просевшую землю возле стадиона в Нижнем Новгороде, с глубины около 10 метров его вытащили спасатели, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Мужчина шел на работу и решил сократить путь по газону. Внезапно земля под ногами рухнула, и он оказался на 10-метровой глубине. Сотрудники пожарно-спасательной части №5 МЧС России вытащили 30-летнего пострадавшего и передали врачам. К счастью, он отделался только ушибом", - говорится в сообщении. Как сообщили журналистам в городском управлении по чрезвычайным ситуациям, в районе улицы Керченской, 13а произошла просадка грунта, предположительно, в месте прохождения подземных коммуникаций. "Место огорожено и обследуется работниками ресурсоснабжающих организаций. После чего будут приниматься необходимые меры по ремонту коммуникаций", - рассказали в управлении ГОЧС. Пострадавший мужчина доставлен на машине скорой помощи в ближайшую городскую больницу для обследования, видимых повреждений не обнаружено.
https://ria.ru/20250129/peterburg-1996211145.html
россия
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999124418_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_526bcbfc8e536caff4b94ef652b47797.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС рассказало о спасении мужчины из десятиметровой ямы в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде мужчина провалился в 10-метровую яму из-за просадки грунта