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МЧС рассказало о спасении мужчины из десятиметровой ямы в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 13.02.2025
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15:20 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/novgorod-1999132920.html
МЧС рассказало о спасении мужчины из десятиметровой ямы в Нижнем Новгороде
МЧС рассказало о спасении мужчины из десятиметровой ямы в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 13.02.2025
МЧС рассказало о спасении мужчины из десятиметровой ямы в Нижнем Новгороде
Мужчина провалился под внезапно просевшую землю возле стадиона в Нижнем Новгороде, с глубины около 10 метров его вытащили спасатели, сообщается в... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:20:00+03:00
2025-02-13T15:20:00+03:00
происшествия
россия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев – РИА Новости. Мужчина провалился под внезапно просевшую землю возле стадиона в Нижнем Новгороде, с глубины около 10 метров его вытащили спасатели, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Мужчина шел на работу и решил сократить путь по газону. Внезапно земля под ногами рухнула, и он оказался на 10-метровой глубине. Сотрудники пожарно-спасательной части №5 МЧС России вытащили 30-летнего пострадавшего и передали врачам. К счастью, он отделался только ушибом", - говорится в сообщении. Как сообщили журналистам в городском управлении по чрезвычайным ситуациям, в районе улицы Керченской, 13а произошла просадка грунта, предположительно, в месте прохождения подземных коммуникаций. "Место огорожено и обследуется работниками ресурсоснабжающих организаций. После чего будут приниматься необходимые меры по ремонту коммуникаций", - рассказали в управлении ГОЧС. Пострадавший мужчина доставлен на машине скорой помощи в ближайшую городскую больницу для обследования, видимых повреждений не обнаружено.
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происшествия, россия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС рассказало о спасении мужчины из десятиметровой ямы в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде мужчина провалился в 10-метровую яму из-за просадки грунта

© Фото : МЧС России/TelegramСпасатели МЧС вытаскивают из десятиметровой ямы мужчину в Нижнем Новгороде
Спасатели МЧС вытаскивают из десятиметровой ямы мужчину в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев – РИА Новости. Мужчина провалился под внезапно просевшую землю возле стадиона в Нижнем Новгороде, с глубины около 10 метров его вытащили спасатели, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«
"Мужчина шел на работу и решил сократить путь по газону. Внезапно земля под ногами рухнула, и он оказался на 10-метровой глубине. Сотрудники пожарно-спасательной части №5 МЧС России вытащили 30-летнего пострадавшего и передали врачам. К счастью, он отделался только ушибом", - говорится в сообщении.
Как сообщили журналистам в городском управлении по чрезвычайным ситуациям, в районе улицы Керченской, 13а произошла просадка грунта, предположительно, в месте прохождения подземных коммуникаций.
«
"Место огорожено и обследуется работниками ресурсоснабжающих организаций. После чего будут приниматься необходимые меры по ремонту коммуникаций", - рассказали в управлении ГОЧС.
Пострадавший мужчина доставлен на машине скорой помощи в ближайшую городскую больницу для обследования, видимых повреждений не обнаружено.
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