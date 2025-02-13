https://ria.ru/20250213/novgorod-1999132920.html

МЧС рассказало о спасении мужчины из десятиметровой ямы в Нижнем Новгороде

МЧС рассказало о спасении мужчины из десятиметровой ямы в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 13.02.2025

МЧС рассказало о спасении мужчины из десятиметровой ямы в Нижнем Новгороде

Мужчина провалился под внезапно просевшую землю возле стадиона в Нижнем Новгороде, с глубины около 10 метров его вытащили спасатели, сообщается в... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T15:20:00+03:00

2025-02-13T15:20:00+03:00

2025-02-13T15:20:00+03:00

происшествия

россия

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев – РИА Новости. Мужчина провалился под внезапно просевшую землю возле стадиона в Нижнем Новгороде, с глубины около 10 метров его вытащили спасатели, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Мужчина шел на работу и решил сократить путь по газону. Внезапно земля под ногами рухнула, и он оказался на 10-метровой глубине. Сотрудники пожарно-спасательной части №5 МЧС России вытащили 30-летнего пострадавшего и передали врачам. К счастью, он отделался только ушибом", - говорится в сообщении. Как сообщили журналистам в городском управлении по чрезвычайным ситуациям, в районе улицы Керченской, 13а произошла просадка грунта, предположительно, в месте прохождения подземных коммуникаций. "Место огорожено и обследуется работниками ресурсоснабжающих организаций. После чего будут приниматься необходимые меры по ремонту коммуникаций", - рассказали в управлении ГОЧС. Пострадавший мужчина доставлен на машине скорой помощи в ближайшую городскую больницу для обследования, видимых повреждений не обнаружено.

https://ria.ru/20250129/peterburg-1996211145.html

россия

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)