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В Нидерландах призвали ЕС и США создать гарантии безопасности Украине - РИА Новости, 13.02.2025
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12:00 13.02.2025 (обновлено: 12:01 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/niderlandy-1999062442.html
В Нидерландах призвали ЕС и США создать гарантии безопасности Украине
В Нидерландах призвали ЕС и США создать гарантии безопасности Украине - РИА Новости, 13.02.2025
В Нидерландах призвали ЕС и США создать гарантии безопасности Украине
ЕС и США должны обсудить, как создать гарантии безопасности Киеву для достижения мира, однако одновременно необходимо продолжать военную поддержку Украине,... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:00:00+03:00
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ГААГА, 13 фев - РИА Новости. ЕС и США должны обсудить, как создать гарантии безопасности Киеву для достижения мира, однако одновременно необходимо продолжать военную поддержку Украине, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс. "Прочный мир возможен только при наличии надежных гарантий безопасности. Нам нужно обсудить с нашими союзниками, как можно создать такие гарантии безопасности. Но в краткосрочной перспективе нам необходимо продолжать поддерживать Украину, так как бои продолжаются, поэтому мы не можем останавливаться", - сказал Брекелманс в интервью CNN, комментируя выступление главы Пентагона. По его словам, основываясь на заявлениях Хегсета, можно сказать, что есть много вопросов, по которым ЕС и США могут работать вместе, необходимо показать единство в этом. "Нам нужно вместе сформировать эти надежные гарантии и в то же время продолжать полностью поддерживать Украину", - добавил министр. Ранее глава Пентагона Пит Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. Он также добавил, что Европа должна взять на себя основную часть будущей военной и невоенной помощи Украине, а США не будут отправлять туда войска. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Президент РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250213/tusk-1999022959.html
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украина, россия, сша, владимир путин, пит хегсет, дональд трамп, нато, евросоюз, министерство обороны сша, в мире
Украина, Россия, США, Владимир Путин, Пит Хегсет, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз, Министерство обороны США, В мире
В Нидерландах призвали ЕС и США создать гарантии безопасности Украине

Брекелманс: ЕС и США должны обсудить, как создать гарантии безопасности Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета. Архивное фото
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ГААГА, 13 фев - РИА Новости. ЕС и США должны обсудить, как создать гарантии безопасности Киеву для достижения мира, однако одновременно необходимо продолжать военную поддержку Украине, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.
"Прочный мир возможен только при наличии надежных гарантий безопасности. Нам нужно обсудить с нашими союзниками, как можно создать такие гарантии безопасности. Но в краткосрочной перспективе нам необходимо продолжать поддерживать Украину, так как бои продолжаются, поэтому мы не можем останавливаться", - сказал Брекелманс в интервью CNN, комментируя выступление главы Пентагона.
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По его словам, основываясь на заявлениях Хегсета, можно сказать, что есть много вопросов, по которым ЕС и США могут работать вместе, необходимо показать единство в этом.
"Нам нужно вместе сформировать эти надежные гарантии и в то же время продолжать полностью поддерживать Украину", - добавил министр.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. Он также добавил, что Европа должна взять на себя основную часть будущей военной и невоенной помощи Украине, а США не будут отправлять туда войска.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаРоссияСШАВладимир ПутинПит ХегсетДональд ТрампНАТОЕвросоюзМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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