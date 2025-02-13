https://ria.ru/20250213/nauka-1998931480.html

Саратовские ученые открыли пользу шума

Саратовские ученые открыли пользу шума - РИА Новости, 13.02.2025

Саратовские ученые открыли пользу шума

Ученые СГУ выяснили, что шум — случайные колебания — может улучшать работу таких сложных систем, как транспортные, компьютерные или нейронные сети. Это открытие РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T08:01:00+03:00

2025-02-13T08:01:00+03:00

2025-02-13T08:01:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Ученые СГУ выяснили, что шум — случайные колебания — может улучшать работу таких сложных систем, как транспортные, компьютерные или нейронные сети. Это открытие может помочь в изучении работы мозга и создании более эффективного искусственного интеллекта (ИИ), сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.Шум традиционно считается источником помех и ошибок, например, в технике связи или работе вычислительных устройств. Однако новое исследование показывает, что он может играть конструктивную роль, рассказала профессор кафедры радиофизики и нелинейной динамики Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) Татьяна Вадивасова."Представьте себе шумящий водопад и рядом сидящий оркестр, где каждый музыкант играет свою партию, не прислушиваясь к другим и не следуя общему ритму. Однако благодаря тому, что шум водопада хоть и случаен, но более интенсивен в области низких частот, он может помочь оркестру поймать общий ритм и начать играть в унисон. Это и есть шумовая синхронизация — явление, которое изучают ученые", — объяснили в университете.Физики СГУ изучили то, как случайные колебания в связях между элементами многослойной системы могут вызывать синхронное поведение между разными слоями (подсистемами). Они обнаружили, что управляя определенными параметрами шума — интенсивностью и частотой — можно добиться повышения согласованности системы и контролировать ее поведение.Это открытие имеет большое значение для многих научных областей, говорится в сообщении Минобрнауки РФ. Например, для исследования биологических нейронных сетей: в мозге шум, возникающий от случайных электрических импульсов, может играть важную роль в формировании упорядоченной активности нейронов.Кроме того, результаты помогут создавать более эффективные модели, имитирующие активность биологических нейронных сетей и находящих применение в области искусственного интеллекта.Ученые планируют продолжить изучение эффектов шума в моделях, наиболее приближенных к реальным системам, в том числе, с непрерывным временем, при воздействии различных типов шума. Это позволит глубже понять влияние шума на поведение сложных систем в реальных условиях."Важно исследовать более реалистичные модели ансамблей и сетей. Необходимо подтвердить, что установленные в нашем исследовании эффекты имеют место и для таких систем в присутствии непрерывных во времени источников шума с различными характеристиками", — рассказала руководитель исследования, заведующая кафедрой радиофизики и нелинейной динамики СГУ Галина Стрелкова, слова которой приводятся в сообщении.В пресс-службе Минобрнауки РФ рассказали, что на данном этапе ученые планируют исследовать влияние гауссова белого и цветного шума, а также негауссовых процессов, которые могут быть характерны для реальных систем.Результаты опубликованы в журнале Physica D: NonlinearPhenomena. Исследование по теме "Коллективная динамика связанных ансамблей нелинейных осцилляторов. Влияние топологии и характера связей, неоднородности, внешних шумовых и регулярных возмущений" выполнено в рамках гранта РНФ №20-12-00119 и федеральной программы "Приоритет 2030".Исследование проведено при поддержке Минобрнауки России.

https://ria.ru/20250121/nauka-1994644890.html

https://ria.ru/20241029/nauka-1980544956.html

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наука, университетская наука, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , россия, технологии, саратов, социальный навигатор