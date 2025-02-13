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Глава Пентагона заявил, что Трамп не отворачивается от НАТО - РИА Новости, 13.02.2025
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19:18 13.02.2025 (обновлено: 19:24 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/nato-1999221639.html
Глава Пентагона заявил, что Трамп не отворачивается от НАТО
Глава Пентагона заявил, что Трамп не отворачивается от НАТО - РИА Новости, 13.02.2025
Глава Пентагона заявил, что Трамп не отворачивается от НАТО
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп не отворачивается от НАТО. РИА Новости, 13.02.2025
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп не отворачивается от НАТО."СМИ писали, что он бросает НАТО, поворачивается спиной. Но на самом деле трудные разговоры создали больше инвестиций", - сказал Хегсет на пресс-конференции в Брюсселе, которую транслировал Пентагон.
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министерство обороны сша, в мире, нато, брюссель, сша, дональд трамп, пит хегсет
Министерство обороны США, В мире, НАТО, Брюссель, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет
Глава Пентагона заявил, что Трамп не отворачивается от НАТО

Хегсет заявил, что Трамп не отворачивается от НАТО

© AP Photo / Chip SomodevillaИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Избранный президент США Дональд Трамп
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп не отворачивается от НАТО.
"СМИ писали, что он бросает НАТО, поворачивается спиной. Но на самом деле трудные разговоры создали больше инвестиций", - сказал Хегсет на пресс-конференции в Брюсселе, которую транслировал Пентагон.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Трамп согласен с идеей об отказе Украине в членстве в НАТО
Вчера, 00:17
 
Министерство обороны СШАВ миреНАТОБрюссельСШАДональд ТрампПит Хегсет
 
 
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