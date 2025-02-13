https://ria.ru/20250213/nato-1999221639.html
Глава Пентагона заявил, что Трамп не отворачивается от НАТО
Глава Пентагона заявил, что Трамп не отворачивается от НАТО - РИА Новости, 13.02.2025
Глава Пентагона заявил, что Трамп не отворачивается от НАТО
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп не отворачивается от НАТО. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T19:18:00+03:00
2025-02-13T19:18:00+03:00
2025-02-13T19:24:00+03:00
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп не отворачивается от НАТО."СМИ писали, что он бросает НАТО, поворачивается спиной. Но на самом деле трудные разговоры создали больше инвестиций", - сказал Хегсет на пресс-конференции в Брюсселе, которую транслировал Пентагон.
https://ria.ru/20250213/tramp-1998979569.html
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министерство обороны сша, в мире, нато, брюссель, сша, дональд трамп, пит хегсет
Министерство обороны США, В мире, НАТО, Брюссель, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет
Глава Пентагона заявил, что Трамп не отворачивается от НАТО
Хегсет заявил, что Трамп не отворачивается от НАТО