https://ria.ru/20250213/nato-1999218470.html

США привержены созданию более смертоносного НАТО, заявил шеф Пентагона

США привержены созданию более смертоносного НАТО, заявил шеф Пентагона - РИА Новости, 13.02.2025

США привержены созданию более смертоносного НАТО, заявил шеф Пентагона

США привержены созданию более "смертоносного" НАТО, но европейские лидеры несут первичную ответственность за безопасность на континенте, заявил шеф Пентагона... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T19:05:00+03:00

2025-02-13T19:05:00+03:00

2025-02-13T19:05:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. США привержены созданию более "смертоносного" НАТО, но европейские лидеры несут первичную ответственность за безопасность на континенте, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. "США привержены созданию более сильного, более смертоносного НАТО. Однако мы должны гарантировать, что европейская и канадская приверженность статье 3 этого договора будет столь же сильной", - сказал он журналистам. Хегсет подчеркнул, что европейские союзники Вашингтона несут "первичную ответственность" за безопасность на континенте, а также указал на необходимость повышения их оборонных расходов.

https://ria.ru/20250213/pentagon-1999178154.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), пит хегсет, нато, министерство обороны сша