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США привержены созданию более смертоносного НАТО, заявил шеф Пентагона - РИА Новости, 13.02.2025
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19:05 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/nato-1999218470.html
США привержены созданию более смертоносного НАТО, заявил шеф Пентагона
США привержены созданию более смертоносного НАТО, заявил шеф Пентагона - РИА Новости, 13.02.2025
США привержены созданию более смертоносного НАТО, заявил шеф Пентагона
США привержены созданию более "смертоносного" НАТО, но европейские лидеры несут первичную ответственность за безопасность на континенте, заявил шеф Пентагона... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T19:05:00+03:00
2025-02-13T19:05:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. США привержены созданию более "смертоносного" НАТО, но европейские лидеры несут первичную ответственность за безопасность на континенте, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. "США привержены созданию более сильного, более смертоносного НАТО. Однако мы должны гарантировать, что европейская и канадская приверженность статье 3 этого договора будет столь же сильной", - сказал он журналистам. Хегсет подчеркнул, что европейские союзники Вашингтона несут "первичную ответственность" за безопасность на континенте, а также указал на необходимость повышения их оборонных расходов.
https://ria.ru/20250213/pentagon-1999178154.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), пит хегсет, нато, министерство обороны сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Пит Хегсет, НАТО, Министерство обороны США
США привержены созданию более смертоносного НАТО, заявил шеф Пентагона

Шеф Пентагона Хегсет: США привержены созданию более смертоносного НАТО

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. США привержены созданию более "смертоносного" НАТО, но европейские лидеры несут первичную ответственность за безопасность на континенте, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.
«
"США привержены созданию более сильного, более смертоносного НАТО. Однако мы должны гарантировать, что европейская и канадская приверженность статье 3 этого договора будет столь же сильной", - сказал он журналистам.
Хегсет подчеркнул, что европейские союзники Вашингтона несут "первичную ответственность" за безопасность на континенте, а также указал на необходимость повышения их оборонных расходов.
Глава Пентагона Пит Хегсет перед заседанием Североатлантического совета в формате министров обороны в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Глава Пентагона пообещал ускорить продажу оружия союзникам по НАТО
Вчера, 17:12
 
В миреСШАВашингтон (штат)Пит ХегсетНАТОМинистерство обороны США
 
 
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