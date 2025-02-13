https://ria.ru/20250213/nato-1999218470.html
США привержены созданию более смертоносного НАТО, заявил шеф Пентагона
США привержены созданию более смертоносного НАТО, заявил шеф Пентагона - РИА Новости, 13.02.2025
США привержены созданию более смертоносного НАТО, заявил шеф Пентагона
США привержены созданию более "смертоносного" НАТО, но европейские лидеры несут первичную ответственность за безопасность на континенте, заявил шеф Пентагона... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T19:05:00+03:00
2025-02-13T19:05:00+03:00
2025-02-13T19:05:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
пит хегсет
нато
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987413278_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_f7572f2ab96cc4b0cbcda02f0efea138.jpg
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. США привержены созданию более "смертоносного" НАТО, но европейские лидеры несут первичную ответственность за безопасность на континенте, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. "США привержены созданию более сильного, более смертоносного НАТО. Однако мы должны гарантировать, что европейская и канадская приверженность статье 3 этого договора будет столь же сильной", - сказал он журналистам. Хегсет подчеркнул, что европейские союзники Вашингтона несут "первичную ответственность" за безопасность на континенте, а также указал на необходимость повышения их оборонных расходов.
https://ria.ru/20250213/pentagon-1999178154.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987413278_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_e8e41bddfe6f3706b96e81218e2bd8c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), пит хегсет, нато, министерство обороны сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Пит Хегсет, НАТО, Министерство обороны США
США привержены созданию более смертоносного НАТО, заявил шеф Пентагона
Шеф Пентагона Хегсет: США привержены созданию более смертоносного НАТО