https://ria.ru/20250213/nato-1999208986.html
Киеву не обещали членство в НАТО после соглашения о мире, заявил Рютте
Киеву не обещали членство в НАТО после соглашения о мире, заявил Рютте - РИА Новости, 13.02.2025
Киеву не обещали членство в НАТО после соглашения о мире, заявил Рютте
Членство Украины в НАТО никогда не было условием для заключения мира, заявил генсек НАТО Марк Рютте. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T18:36:00+03:00
2025-02-13T18:36:00+03:00
2025-02-13T19:46:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Членство Украины в НАТО никогда не было условием для заключения мира, заявил генсек НАТО Марк Рютте."Такой договоренности никогда не было… Украине никогда не обещали, что в рамках соглашения о мире она станет частью НАТО", - сказал он по итогам заседания глав минобороны стран НАТО в Брюсселе.По его словам, речь всегда шла о необходимости гарантий безопасности для Украины.
https://ria.ru/20250213/razgovor-1999031329.html
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в мире, украина, нато, брюссель, марк рютте
В мире, Украина, НАТО, Брюссель, Марк Рютте
Киеву не обещали членство в НАТО после соглашения о мире, заявил Рютте
Рютте: членство Украины в НАТО никогда не было условием заключения мира