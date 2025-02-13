https://ria.ru/20250213/nato-1999208986.html

Киеву не обещали членство в НАТО после соглашения о мире, заявил Рютте

Киеву не обещали членство в НАТО после соглашения о мире, заявил Рютте - РИА Новости, 13.02.2025

Киеву не обещали членство в НАТО после соглашения о мире, заявил Рютте

Членство Украины в НАТО никогда не было условием для заключения мира, заявил генсек НАТО Марк Рютте. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T18:36:00+03:00

2025-02-13T18:36:00+03:00

2025-02-13T19:46:00+03:00

в мире

украина

нато

брюссель

марк рютте

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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Членство Украины в НАТО никогда не было условием для заключения мира, заявил генсек НАТО Марк Рютте."Такой договоренности никогда не было… Украине никогда не обещали, что в рамках соглашения о мире она станет частью НАТО", - сказал он по итогам заседания глав минобороны стран НАТО в Брюсселе.По его словам, речь всегда шла о необходимости гарантий безопасности для Украины.

https://ria.ru/20250213/razgovor-1999031329.html

украина

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2025

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в мире, украина, нато, брюссель, марк рютте