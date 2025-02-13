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Киеву не обещали членство в НАТО после соглашения о мире, заявил Рютте - РИА Новости, 13.02.2025
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18:36 13.02.2025 (обновлено: 19:46 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/nato-1999208986.html
Киеву не обещали членство в НАТО после соглашения о мире, заявил Рютте
Киеву не обещали членство в НАТО после соглашения о мире, заявил Рютте - РИА Новости, 13.02.2025
Киеву не обещали членство в НАТО после соглашения о мире, заявил Рютте
Членство Украины в НАТО никогда не было условием для заключения мира, заявил генсек НАТО Марк Рютте. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T18:36:00+03:00
2025-02-13T19:46:00+03:00
в мире
украина
нато
брюссель
марк рютте
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Членство Украины в НАТО никогда не было условием для заключения мира, заявил генсек НАТО Марк Рютте."Такой договоренности никогда не было… Украине никогда не обещали, что в рамках соглашения о мире она станет частью НАТО", - сказал он по итогам заседания глав минобороны стран НАТО в Брюсселе.По его словам, речь всегда шла о необходимости гарантий безопасности для Украины.
https://ria.ru/20250213/razgovor-1999031329.html
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в мире, украина, нато, брюссель, марк рютте
В мире, Украина, НАТО, Брюссель, Марк Рютте
Киеву не обещали членство в НАТО после соглашения о мире, заявил Рютте

Рютте: членство Украины в НАТО никогда не было условием заключения мира

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Членство Украины в НАТО никогда не было условием для заключения мира, заявил генсек НАТО Марк Рютте.
"Такой договоренности никогда не было… Украине никогда не обещали, что в рамках соглашения о мире она станет частью НАТО", - сказал он по итогам заседания глав минобороны стран НАТО в Брюсселе.
По его словам, речь всегда шла о необходимости гарантий безопасности для Украины.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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В миреУкраинаНАТОБрюссельМарк Рютте
 
 
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