https://ria.ru/20250213/nato-1999127903.html

НАТО создаст на Балтике миссию патрулирования

НАТО создаст на Балтике миссию патрулирования - РИА Новости, 13.02.2025

НАТО создаст на Балтике миссию патрулирования

Страны НАТО договорились о создании на Балтике миссии патрулирования Navy Policing по образцу миссии Air Policing, заявил журналистам министр национальной... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T15:02:00+03:00

2025-02-13T15:02:00+03:00

2025-02-13T15:51:00+03:00

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ВАРШАВА, 13 фев – РИА Новости. Страны НАТО договорились о создании на Балтике миссии патрулирования Navy Policing по образцу миссии Air Policing, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в Брюсселе. Выступление Косиняка-Камыша транслирует Польское телевидение. "Очень важный для Польши вопрос. НАТО установило новую миссию балтийской стражи, охраны Балтики, такого NAVI Policing, который создают все страны – не только страны, находящиеся на Балтике. И это, собственно говоря, один из эффектов деятельности Польши на посту председателя Евросоюза", - сказал Косиняк-Камыш.Польский министр отметил, что миссия уже "активирована" генеральным секретарем НАТО. "Сегодня мы услышали декларации, что не только страны Балтики, а также Франция, Бельгия и другие наши союзники будут участвовать в защите критической инфраструктуры, предотвращать инциденты, связанные с повреждением кабелей критической инфраструктуры", - сказал он."Мы еще уточняем один важный аргумент – алгоритм действий, когда происходят такие инциденты", - добавил он.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.

https://ria.ru/20250112/nato-1993383060.html

https://ria.ru/20250206/nato-1997791589.html

https://ria.ru/20250210/baltika-1998010618.html

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