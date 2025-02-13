НАТО создаст на Балтике миссию патрулирования
НАТО создаст на Балтике миссию патрулирования по образцу Air Policing
© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 фев – РИА Новости. Страны НАТО договорились о создании на Балтике миссии патрулирования Navy Policing по образцу миссии Air Policing, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в Брюсселе.
Выступление Косиняка-Камыша транслирует Польское телевидение.
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"Очень важный для Польши вопрос. НАТО установило новую миссию балтийской стражи, охраны Балтики, такого NAVI Policing, который создают все страны – не только страны, находящиеся на Балтике. И это, собственно говоря, один из эффектов деятельности Польши на посту председателя Евросоюза", - сказал Косиняк-Камыш.
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Польский министр отметил, что миссия уже "активирована" генеральным секретарем НАТО. "Сегодня мы услышали декларации, что не только страны Балтики, а также Франция, Бельгия и другие наши союзники будут участвовать в защите критической инфраструктуры, предотвращать инциденты, связанные с повреждением кабелей критической инфраструктуры", - сказал он.
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"Мы еще уточняем один важный аргумент – алгоритм действий, когда происходят такие инциденты", - добавил он.
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