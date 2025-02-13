Рютте: главы Минобороны НАТО обсудят заявления Трампа и Хегсета
Рютте: главы МО НАТО обсудят последние заявления Трампа и Хегсета
© AP Photo / Harry NakosМарк Рютте
© AP Photo / Harry Nakos
Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что главы Минобороны альянса будут обсуждать в четверг последние заявления Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета.
"Конечно, все, что произошло вчера на встрече (контактной группы по Украине - ред.) и в медиа-пространстве (заявления Дональда Трампа - ред.), безусловно, это будет обсуждаться и сегодня, в ближайшие дни и недели", - сказал он перед заседанием гдав минобороны стран блока в Брюсселе.
Встрече глав минобороны в среду вечером предшествовало заседание контактной группы по Украине, в котором принял участие новый глава Пентагона Пит Хегсет. На открытии заседания контактной группы Хегсет заявил, что США не будут терпеть отношения с союзниками, поощряющие зависимость. Он призвал Европу удвоить усилия и подтвердить приверженность "не только сиюминутным потребностям Украины", но и долгосрочным целям Европы в области обороны. Он также добавил, что Европа должна взять на себя основную часть будущей военной и невоенной помощи Украине, а США не будут отправлять туда войска. Глава Пентагона также отметил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.