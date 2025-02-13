НАСА ко Дню святого Валентина показало букет из тысяч цветущих звезд
НАСА опубликовало составное изображение туманности 30 Золотой Рыбы
© X-ray: NASA/CXC/Penn State Univ./L. Townsley et al.; Infrared: NASA/JPL-CalTech/SST; Optical: NASA/STScI/HST; Radio: ESO/NAOJ/NRAO/ALMA; Image Processing: NASA/CXC/SAO/J. Schmidt, N. Wolk, K. ArcandCоставное изображение туманности 30 Золотой Рыбы из галактики Большое Магелланово облако
© X-ray: NASA/CXC/Penn State Univ./L. Townsley et al.; Infrared: NASA/JPL-CalTech/SST; Optical: NASA/STScI/HST; Radio: ESO/NAOJ/NRAO/ALMA; Image Processing: NASA/CXC/SAO/J. Schmidt, N. Wolk, K. Arcand
Cоставное изображение туманности 30 Золотой Рыбы из галактики Большое Магелланово облако
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. НАСА опубликовало приуроченное ко Дню святого Валентина составное изображение туманности 30 Золотой Рыбы из галактики Большое Магелланово облако, сделанное из снимков ряда телескопов, на котором можно увидеть космический букет.
"Букет из тысяч цветущих звезд", — прокомментировало агентство изображение.
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Как сообщает НАСА, изображение собрано из данных, полученных орбитальными телескопами "Чандра" и "Хаббл", а также радиотелескопом ALMA. По информации агентства, у первого из приборов ушло 23 дня на наблюдение для сбора данных о массивных, двойных и зарождающихся звездах, более мелких звездных скоплениях, звездном ветре и газе сверхновых звезд в туманности.
Подчеркивается, что туманность находится примерно в 160 тысячах световых лет от Земли и содержит одни из самых массивных и молодых звезд, когда-либо открытых астрономами, в то время как "топлива" у туманности достаточно, чтобы обеспечивать образование новых звезд в течение как минимум 25 миллионов лет.
НАСА утверждает, что полученный набор данных станет наилучшим из доступных в обозримом будущем для изучения диффузного рентгеновского излучения в областях образования звезд.
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