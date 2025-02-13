https://ria.ru/20250213/nasa-1998993867.html

НАСА ко Дню святого Валентина показало букет из тысяч цветущих звезд

НАСА ко Дню святого Валентина показало букет из тысяч цветущих звезд - РИА Новости, 13.02.2025

НАСА ко Дню святого Валентина показало букет из тысяч цветущих звезд

НАСА опубликовало приуроченное ко Дню святого Валентина составное изображение туманности 30 Золотой Рыбы из галактики Большое Магелланово облако, сделанное из... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T04:25:00+03:00

2025-02-13T04:25:00+03:00

2025-02-13T11:24:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. НАСА опубликовало приуроченное ко Дню святого Валентина составное изображение туманности 30 Золотой Рыбы из галактики Большое Магелланово облако, сделанное из снимков ряда телескопов, на котором можно увидеть космический букет."Букет из тысяч цветущих звезд", — прокомментировало агентство изображение. Как сообщает НАСА, изображение собрано из данных, полученных орбитальными телескопами "Чандра" и "Хаббл", а также радиотелескопом ALMA. По информации агентства, у первого из приборов ушло 23 дня на наблюдение для сбора данных о массивных, двойных и зарождающихся звездах, более мелких звездных скоплениях, звездном ветре и газе сверхновых звезд в туманности. Подчеркивается, что туманность находится примерно в 160 тысячах световых лет от Земли и содержит одни из самых массивных и молодых звезд, когда-либо открытых астрономами, в то время как "топлива" у туманности достаточно, чтобы обеспечивать образование новых звезд в течение как минимум 25 миллионов лет.НАСА утверждает, что полученный набор данных станет наилучшим из доступных в обозримом будущем для изучения диффузного рентгеновского излучения в областях образования звезд.

https://ria.ru/20231208/marsokhod-1914442522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

земля, наса, в мире, космос