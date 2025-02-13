Рейтинг@Mail.ru
В Подольске возбудили дело после нападения на двух женщин в храме - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:51 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/napadenie-1999247298.html
В Подольске возбудили дело после нападения на двух женщин в храме
В Подольске возбудили дело после нападения на двух женщин в храме - РИА Новости, 13.02.2025
В Подольске возбудили дело после нападения на двух женщин в храме
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповедания с применением насилия в отношении 35-летнего мужчины, напавшего на... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T22:51:00+03:00
2025-02-13T22:51:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
подольск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповедания с применением насилия в отношении 35-летнего мужчины, напавшего на двух женщин в храме в подмосковном Подольске, сообщило главное следственное управление (ГСУ) СК России по Московской области. Ранее пресс-служба подмосковного главка МВД РФ сообщала, что полиция задержала мужчину, напавшего на двух женщин и похитившего деньги из храма Сергея Подольского в Московской области. Правонарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Свердловской области, отметили в ведомстве. "Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Свердловской области. Он подозревается в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, с применением насилия (часть 4 статья 148 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что с участием подозреваемого запланировано проведение следственных действий. В настоящее время проводятся допросы свидетелей.
https://ria.ru/20250115/vladivostok-1993829961.html
https://ria.ru/20250119/peterburg-1994461791.html
россия
московская область (подмосковье)
свердловская область
подольск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), подольск
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ), Подольск
В Подольске возбудили дело после нападения на двух женщин в храме

СК возбудил дело после нападения на двух женщин в храме в Подольске

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповедания с применением насилия в отношении 35-летнего мужчины, напавшего на двух женщин в храме в подмосковном Подольске, сообщило главное следственное управление (ГСУ) СК России по Московской области.
Ранее пресс-служба подмосковного главка МВД РФ сообщала, что полиция задержала мужчину, напавшего на двух женщин и похитившего деньги из храма Сергея Подольского в Московской области. Правонарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Свердловской области, отметили в ведомстве.
Водитель на угнанном автомобиле пытался въехать в храм во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Появились подробности о водителе, пытавшемся въехать в храм во Владивостоке
15 января, 13:18
«
"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Свердловской области. Он подозревается в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, с применением насилия (часть 4 статья 148 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что с участием подозреваемого запланировано проведение следственных действий. В настоящее время проводятся допросы свидетелей.
Собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
В Петербурге установили личности подростков, снявших штаны у храма
19 января, 12:54
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Свердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)Подольск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала