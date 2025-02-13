https://ria.ru/20250213/napadenie-1999247298.html

В Подольске возбудили дело после нападения на двух женщин в храме

В Подольске возбудили дело после нападения на двух женщин в храме - РИА Новости, 13.02.2025

В Подольске возбудили дело после нападения на двух женщин в храме

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповедания с применением насилия в отношении 35-летнего мужчины, напавшего на... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T22:51:00+03:00

2025-02-13T22:51:00+03:00

2025-02-13T22:51:00+03:00

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россия

московская область (подмосковье)

свердловская область

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповедания с применением насилия в отношении 35-летнего мужчины, напавшего на двух женщин в храме в подмосковном Подольске, сообщило главное следственное управление (ГСУ) СК России по Московской области. Ранее пресс-служба подмосковного главка МВД РФ сообщала, что полиция задержала мужчину, напавшего на двух женщин и похитившего деньги из храма Сергея Подольского в Московской области. Правонарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Свердловской области, отметили в ведомстве. "Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Свердловской области. Он подозревается в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, с применением насилия (часть 4 статья 148 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что с участием подозреваемого запланировано проведение следственных действий. В настоящее время проводятся допросы свидетелей.

https://ria.ru/20250115/vladivostok-1993829961.html

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московская область (подмосковье)

свердловская область

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), подольск