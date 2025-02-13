https://ria.ru/20250213/naezd-1999138673.html
Число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене выросло до 28
Число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене выросло до 28 - РИА Новости, 13.02.2025
Число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене выросло до 28
Число пострадавших в результате наезда на людей в Мюнхене - как минимум 28, сообщил журналистам замначальника полиции Мюнхена Кристиан Хубер. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:41:00+03:00
2025-02-13T15:41:00+03:00
2025-02-13T16:24:00+03:00
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БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате наезда на людей в Мюнхене - как минимум 28, сообщил журналистам замначальника полиции Мюнхена Кристиан Хубер. "В настоящий момент мы исходим из того, что у нас есть как минимум 28 пострадавших, некоторые из них тяжело ранены. Точное число пострадавших пока не установлено", - сказал он. Трансляцию его общения с прессой вел телеканал Welt. Представитель полиции добавил, что подозреваемым является 24-летний афганец, соискатель убежища. Мужчина был задержан. При задержании правоохранители произвели один выстрел в его автомобиль. Ранее во время организованной профсоюзом Verdi стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене. Водитель был задержан.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Обстановка в Мюнхене после наезда на пешеходов
Обстановка в Мюнхене после наезда на пешеходов
2025-02-13T15:41
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PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мюнхен, германия
Число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене выросло до 28
Полиция сообщила о не менее 28 пострадавших при наезде на людей в Мюнхене
БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате наезда на людей в Мюнхене - как минимум 28, сообщил журналистам замначальника полиции Мюнхена Кристиан Хубер.
"В настоящий момент мы исходим из того, что у нас есть как минимум 28 пострадавших, некоторые из них тяжело ранены. Точное число пострадавших пока не установлено", - сказал он.
Трансляцию его общения с прессой вел телеканал Welt.
Представитель полиции добавил, что подозреваемым является 24-летний афганец, соискатель убежища. Мужчина был задержан. При задержании правоохранители произвели один выстрел в его автомобиль.
Ранее во время организованной профсоюзом Verdi стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене
. Водитель был задержан.