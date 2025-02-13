https://ria.ru/20250213/naezd-1999138673.html

Число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене выросло до 28

Число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене выросло до 28 - РИА Новости, 13.02.2025

Число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене выросло до 28

Число пострадавших в результате наезда на людей в Мюнхене - как минимум 28, сообщил журналистам замначальника полиции Мюнхена Кристиан Хубер. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T15:41:00+03:00

2025-02-13T15:41:00+03:00

2025-02-13T16:24:00+03:00

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БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате наезда на людей в Мюнхене - как минимум 28, сообщил журналистам замначальника полиции Мюнхена Кристиан Хубер. "В настоящий момент мы исходим из того, что у нас есть как минимум 28 пострадавших, некоторые из них тяжело ранены. Точное число пострадавших пока не установлено", - сказал он. Трансляцию его общения с прессой вел телеканал Welt. Представитель полиции добавил, что подозреваемым является 24-летний афганец, соискатель убежища. Мужчина был задержан. При задержании правоохранители произвели один выстрел в его автомобиль. Ранее во время организованной профсоюзом Verdi стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене. Водитель был задержан.

https://ria.ru/20250213/proisshestviya-1999123030.html

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Обстановка в Мюнхене после наезда на пешеходов Обстановка в Мюнхене после наезда на пешеходов 2025-02-13T15:41 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мюнхен, германия