https://ria.ru/20250213/naev-1999040581.html

Критиковавшего руководство Украины генерала Наева отправили на фронт

Критиковавшего руководство Украины генерала Наева отправили на фронт - РИА Новости, 13.02.2025

Критиковавшего руководство Украины генерала Наева отправили на фронт

Бывший командующий Объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев подтвердил в Telegram-канале, что находится на фронте. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T10:54:00+03:00

2025-02-13T10:54:00+03:00

2025-02-13T15:01:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Бывший командующий Объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев подтвердил в Telegram-канале, что находится на фронте."Прибыл на место выполнения боевых задач. Вхожу в курс дел, изучаю состав сил и средств", — написал он. Украинские СМИ 11 февраля сообщали, что Наев получил боевое распоряжение отбыть на должность командира тактической группы "Великая Новоселка". Причиной этого называлось интервью Наева, в котором тот возложил на политическое руководство страны и Владимира Зеленского ответственность за провал подготовки Украины к российской военной спецоперации.Зеленский в феврале 2024 года уволил Наева с должности командующего Объединенными силами Украины. По данным украинских СМИ, после этого генерал находился в распоряжении министра обороны и никакой штатной должности в армии не занимал.

https://ria.ru/20250128/kabmin-1995904218.html

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в мире, украина, сергей наев, владимир зеленский