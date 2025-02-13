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Надежды европейских чиновников повлиять на Белый дом разбились, сообщает FT - РИА Новости, 13.02.2025
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10:45 13.02.2025 (обновлено: 10:47 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/nadezhdy-1999038570.html
Надежды европейских чиновников повлиять на Белый дом разбились, сообщает FT
Надежды европейских чиновников повлиять на Белый дом разбились, сообщает FT - РИА Новости, 13.02.2025
Надежды европейских чиновников повлиять на Белый дом разбились, сообщает FT
Надежды европейских чиновников получить сведения по поводу планов президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине и попытаться повлиять на Белый дом РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T10:45:00+03:00
2025-02-13T10:47:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Надежды европейских чиновников получить сведения по поводу планов президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине и попытаться повлиять на Белый дом в ходе встреч со спецспосланником США Китом Келлогом на полях Мюнхенской конференции разбились после того, как стало известно, что он не вошел в объявленную американским лидером команду по переговорам, пишет газета Financial Times. Ранее Трамп после обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным в том числе конфликта на Украине сообщил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по нацбезопасности Майклу Уолцу и специальному представителю Стиву Уиткоффу возглавить переговорный процесс. Как пишет издание, европейские чиновники, "по сути, остававшиеся в неведении относительно планов Трампа в отношении Украины, цеплялись за надежду" использовать двусторонние встречи в Мюнхене с Келлогом, "чтобы собрать некоторые сведения и попытаться повлиять на Белый дом". "Эти из без того нереальные фантазии были полностью уничтожены, когда Трамп даже не назвал Келлога в качестве одного из четырех человек своей переговорной команды", - отмечает Financial Times. Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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в мире, цены на нефть, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, кит келлог, центральное разведывательное управление (цру), мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Цены на нефть, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Кит Келлог, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Мюнхенская конференция по безопасности
Надежды европейских чиновников повлиять на Белый дом разбились, сообщает FT

FT: Трамп разбил надежды Европы узнать от Келлога детали плана по Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Надежды европейских чиновников получить сведения по поводу планов президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине и попытаться повлиять на Белый дом в ходе встреч со спецспосланником США Китом Келлогом на полях Мюнхенской конференции разбились после того, как стало известно, что он не вошел в объявленную американским лидером команду по переговорам, пишет газета Financial Times.
Ранее Трамп после обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным в том числе конфликта на Украине сообщил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по нацбезопасности Майклу Уолцу и специальному представителю Стиву Уиткоффу возглавить переговорный процесс.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Bloomberg рассказало о планах Келлога по Украине
10 февраля, 23:43
Как пишет издание, европейские чиновники, "по сути, остававшиеся в неведении относительно планов Трампа в отношении Украины, цеплялись за надежду" использовать двусторонние встречи в Мюнхене с Келлогом, "чтобы собрать некоторые сведения и попытаться повлиять на Белый дом".
"Эти из без того нереальные фантазии были полностью уничтожены, когда Трамп даже не назвал Келлога в качестве одного из четырех человек своей переговорной команды", - отмечает Financial Times.
Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
СМИ: Келлог представит Трампу варианты завершения конфликта на Украине
10 февраля, 15:17
 
В миреЦены на нефтьРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинКит КеллогЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Мюнхенская конференция по безопасности
 
 
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