Надежды европейских чиновников повлиять на Белый дом разбились, сообщает FT
FT: Трамп разбил надежды Европы узнать от Келлога детали плана по Украине
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Надежды европейских чиновников получить сведения по поводу планов президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине и попытаться повлиять на Белый дом в ходе встреч со спецспосланником США Китом Келлогом на полях Мюнхенской конференции разбились после того, как стало известно, что он не вошел в объявленную американским лидером команду по переговорам, пишет газета Financial Times.
Ранее Трамп после обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным в том числе конфликта на Украине сообщил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по нацбезопасности Майклу Уолцу и специальному представителю Стиву Уиткоффу возглавить переговорный процесс.
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Как пишет издание, европейские чиновники, "по сути, остававшиеся в неведении относительно планов Трампа в отношении Украины, цеплялись за надежду" использовать двусторонние встречи в Мюнхене с Келлогом, "чтобы собрать некоторые сведения и попытаться повлиять на Белый дом".
"Эти из без того нереальные фантазии были полностью уничтожены, когда Трамп даже не назвал Келлога в качестве одного из четырех человек своей переговорной команды", - отмечает Financial Times.
Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".