В МИД Польши связали наезд на людей в Мюнхене и выборы в бундестаг
МИД Польши: наезд на людей в Мюнхене может повлиять на выборы в бундестаг
© Getty Images / Johannes SimonМесто наезда автомобиля на людей в Мюнхене
© Getty Images / Johannes Simon
Место наезда автомобиля на людей в Мюнхене
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ВАРШАВА, 13 фев – РИА Новости. Наезд на людей в Мюнхене может повлиять на результаты выборов в бундестаг, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Утром 13 февраля во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене. Водитель был задержан, при этом, по предварительным оценкам, 28 человек пострадали в результате инцидента. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер подтвердил, что наезд совершил выходец из Афганистана, и заявил, что, вероятно, это был теракт.
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"Если бы кто-то хотел спроектировать террористическую атаку, которая могла бы повлиять на результат немецких выборов, то не мог бы сделать это лучше", - сказал Сикорский.
Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса компании YouGov, блок ХДС/ХСС остается лидером в предвыборной гонке. За него готовы проголосовать 29% респондентов. Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) составляет 21%, популярность Социал-демократической партии Германии (СДПГ) снизилась до 16%. Поддержка "Зеленых" (12%) и "Левой партии" (6%) осталась на прежнем уровне. В бундестаг также может пройти партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с рейтингом в 5%, а Свободной демократической партии Германии (СвДП) с 4% сторонников не хватает для этого 1%.
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