https://ria.ru/20250213/myunkhen-1999243577.html

В МИД Польши связали наезд на людей в Мюнхене и выборы в бундестаг

В МИД Польши связали наезд на людей в Мюнхене и выборы в бундестаг - РИА Новости, 13.02.2025

В МИД Польши связали наезд на людей в Мюнхене и выборы в бундестаг

Наезд на людей в Мюнхене может повлиять на результаты выборов в бундестаг, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T21:54:00+03:00

2025-02-13T21:54:00+03:00

2025-02-13T22:43:00+03:00

в мире

мюнхен

польша

бавария

радослав сикорский

маркус зедер

сара вагенкнехт

хдс/хсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999192518_0:24:3557:2025_1920x0_80_0_0_fec8224e51144fb75ed2f2b4c4e4ae47.jpg

ВАРШАВА, 13 фев – РИА Новости. Наезд на людей в Мюнхене может повлиять на результаты выборов в бундестаг, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Утром 13 февраля во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене. Водитель был задержан, при этом, по предварительным оценкам, 28 человек пострадали в результате инцидента. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер подтвердил, что наезд совершил выходец из Афганистана, и заявил, что, вероятно, это был теракт. "Если бы кто-то хотел спроектировать террористическую атаку, которая могла бы повлиять на результат немецких выборов, то не мог бы сделать это лучше", - сказал Сикорский. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса компании YouGov, блок ХДС/ХСС остается лидером в предвыборной гонке. За него готовы проголосовать 29% респондентов. Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) составляет 21%, популярность Социал-демократической партии Германии (СДПГ) снизилась до 16%. Поддержка "Зеленых" (12%) и "Левой партии" (6%) осталась на прежнем уровне. В бундестаг также может пройти партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с рейтингом в 5%, а Свободной демократической партии Германии (СвДП) с 4% сторонников не хватает для этого 1%.

https://ria.ru/20250213/merts-1999183444.html

https://ria.ru/20250213/gosduma-1999187971.html

мюнхен

польша

бавария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мюнхен, польша, бавария, радослав сикорский, маркус зедер, сара вагенкнехт, хдс/хсс, левая (партия)