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В Госдуме прокомментировали наезд на толпу в Мюнхене - РИА Новости, 13.02.2025
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16:44 13.02.2025 (обновлено: 17:04 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/myunkhen-1999163389.html
В Госдуме прокомментировали наезд на толпу в Мюнхене
В Госдуме прокомментировали наезд на толпу в Мюнхене - РИА Новости, 13.02.2025
В Госдуме прокомментировали наезд на толпу в Мюнхене
Происшествие в Мюнхене, где автомобиль наехал на людей, имеет тот же почерк, что и другие европейские теракты с применением автомобиля, считает член думского... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:44:00+03:00
2025-02-13T17:04:00+03:00
в мире
мюнхен
украина
сша
адальби шхагошев
евросоюз
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Происшествие в Мюнхене, где автомобиль наехал на людей, имеет тот же почерк, что и другие европейские теракты с применением автомобиля, считает член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. Во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене. Водитель был задержан, по предварительным оценкам полиции, 28 человек пострадали в результате инцидента. "Произошедшее в Мюнхене - теракт. Почерк очевидный, схожий с другими европейскими терактами с использованием транспортных средств. Множество террористических ячеек на территории ЕС будут просыпаться. Мы в очередной раз констатируем, что одной из главных проблем является отсутствие качественного взаимодействия между спецслужбами стран с опытом борьбы с терроризмом. И, конечно, политика Евросоюза по Украине, что притягивает туда и ячейки террористов, и бесконтрольное снабжение оружием", - сообщил РИА Новости Шхагошев. Ранее депутат сообщал РИА Новости о том, что предыдущая администрация США сделала невозможным сотрудничество западных спецслужб со спецслужбами России.
https://ria.ru/20250213/myunkhen-1999141847.html
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в мире, мюнхен, украина, сша, адальби шхагошев, евросоюз
В мире, Мюнхен, Украина, США, Адальби Шхагошев, Евросоюз
В Госдуме прокомментировали наезд на толпу в Мюнхене

Депутат Шхагошев: инцидент в Мюнхене имеет схожий почерк с терактами в Европе

© Getty Images / Johannes SimonМесто наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене
Место наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Getty Images / Johannes Simon
Место наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Происшествие в Мюнхене, где автомобиль наехал на людей, имеет тот же почерк, что и другие европейские теракты с применением автомобиля, считает член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.
Во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене. Водитель был задержан, по предварительным оценкам полиции, 28 человек пострадали в результате инцидента.
Место происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнхене. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
СМИ узнали подробности о подозреваемом в наезде на толпу в Мюнхене
Вчера, 15:48
«
"Произошедшее в Мюнхене - теракт. Почерк очевидный, схожий с другими европейскими терактами с использованием транспортных средств. Множество террористических ячеек на территории ЕС будут просыпаться. Мы в очередной раз констатируем, что одной из главных проблем является отсутствие качественного взаимодействия между спецслужбами стран с опытом борьбы с терроризмом. И, конечно, политика Евросоюза по Украине, что притягивает туда и ячейки террористов, и бесконтрольное снабжение оружием", - сообщил РИА Новости Шхагошев.
Ранее депутат сообщал РИА Новости о том, что предыдущая администрация США сделала невозможным сотрудничество западных спецслужб со спецслужбами России.
Место наезда автомобиля на людей в Мюнхене. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Премьер Баварии предположил, что наезд на людей в Мюнхене был терактом
Вчера, 14:56
 
В миреМюнхенУкраинаСШААдальби ШхагошевЕвросоюз
 
 
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