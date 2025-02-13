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В Госдуме прокомментировали наезд на толпу в Мюнхене
В Госдуме прокомментировали наезд на толпу в Мюнхене - РИА Новости, 13.02.2025
В Госдуме прокомментировали наезд на толпу в Мюнхене
Происшествие в Мюнхене, где автомобиль наехал на людей, имеет тот же почерк, что и другие европейские теракты с применением автомобиля, считает член думского... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:44:00+03:00
2025-02-13T16:44:00+03:00
2025-02-13T17:04:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Происшествие в Мюнхене, где автомобиль наехал на людей, имеет тот же почерк, что и другие европейские теракты с применением автомобиля, считает член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. Во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене. Водитель был задержан, по предварительным оценкам полиции, 28 человек пострадали в результате инцидента. "Произошедшее в Мюнхене - теракт. Почерк очевидный, схожий с другими европейскими терактами с использованием транспортных средств. Множество террористических ячеек на территории ЕС будут просыпаться. Мы в очередной раз констатируем, что одной из главных проблем является отсутствие качественного взаимодействия между спецслужбами стран с опытом борьбы с терроризмом. И, конечно, политика Евросоюза по Украине, что притягивает туда и ячейки террористов, и бесконтрольное снабжение оружием", - сообщил РИА Новости Шхагошев. Ранее депутат сообщал РИА Новости о том, что предыдущая администрация США сделала невозможным сотрудничество западных спецслужб со спецслужбами России.
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в мире, мюнхен, украина, сша, адальби шхагошев, евросоюз
В мире, Мюнхен, Украина, США, Адальби Шхагошев, Евросоюз
В Госдуме прокомментировали наезд на толпу в Мюнхене
Депутат Шхагошев: инцидент в Мюнхене имеет схожий почерк с терактами в Европе