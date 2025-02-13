https://ria.ru/20250213/myunkhen-1999150306.html
Число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене выросло до 28
Число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене выросло до 28 - РИА Новости, 13.02.2025
Число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене выросло до 28
Число пострадавших в Мюнхене, где автомобиль врезался в толпу, увеличилось до 28, сообщил журналистам заместитель начальника полиции Мюнхена Кристиан Хубер. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:03:00+03:00
2025-02-13T16:03:00+03:00
2025-02-13T16:24:00+03:00
в мире
мюнхен
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БЕРЛИН, 13 фев — РИА Новости. Число пострадавших в Мюнхене, где автомобиль врезался в толпу, увеличилось до 28, сообщил журналистам заместитель начальника полиции Мюнхена Кристиан Хубер."В настоящий момент мы исходим из того, что у нас есть как минимум 28 пострадавших, некоторые из них тяжело ранены. Точное число пострадавших пока не установлено", — сказал он.Инцидент произошел во время стачки работников социальных учреждений, организованной профсоюзом Verdi. Легковушка марки Smart въехала в протестующих.По словам представителя полиции, подозреваемый — это 24-летний афганец, соискатель убежища. При задержании правоохранители один раз выстрелили в его машину.Как пишет Der Spiegel, подозреваемый проживает в Германии с декабря 2016 года, он публиковал в соцсетях посты исламистского содержания.Немецкие СМИ утверждают, что водитель действовал умышленно. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер допустил, что наезд на людей был терактом.Четырнадцатого февраля в Мюнхене стартует 61-я конференция по безопасности, она продлится три дня. На ней планируют обсудить актуальные проблемы, включая конфликты на Украине и Ближнем Востоке. На мероприятии встретятся главы МИД G7.
https://ria.ru/20250213/proisshestviya-1999123030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999150283_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_1206d1bbc74337780622b62faa093753.jpg
Обстановка в Мюнхене после наезда на пешеходов
Обстановка в Мюнхене после наезда на пешеходов
2025-02-13T16:03
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мюнхен, происшествия
В мире, Мюнхен, Происшествия
БЕРЛИН, 13 фев — РИА Новости. Число пострадавших в Мюнхене, где автомобиль врезался в толпу, увеличилось до 28, сообщил журналистам заместитель начальника полиции Мюнхена Кристиан Хубер.
"В настоящий момент мы исходим из того, что у нас есть как минимум 28 пострадавших, некоторые из них тяжело ранены. Точное число пострадавших пока не установлено", — сказал он.
Инцидент произошел во время стачки работников социальных учреждений, организованной профсоюзом Verdi. Легковушка марки Smart въехала в протестующих.
По словам представителя полиции, подозреваемый — это 24-летний афганец, соискатель убежища. При задержании правоохранители один раз выстрелили в его машину.
Как пишет Der Spiegel, подозреваемый проживает в Германии
с декабря 2016 года, он публиковал в соцсетях посты исламистского содержания.
Немецкие СМИ утверждают, что водитель действовал умышленно. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер
допустил, что наезд на людей был терактом.
Четырнадцатого февраля в Мюнхене
стартует 61-я конференция по безопасности, она продлится три дня. На ней планируют обсудить актуальные проблемы, включая конфликты на Украине
и Ближнем Востоке
. На мероприятии встретятся главы МИД G7
.