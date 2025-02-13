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Число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене выросло до 28 - РИА Новости, 13.02.2025
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16:03 13.02.2025 (обновлено: 16:24 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/myunkhen-1999150306.html
Число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене выросло до 28
Число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене выросло до 28 - РИА Новости, 13.02.2025
Число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене выросло до 28
Число пострадавших в Мюнхене, где автомобиль врезался в толпу, увеличилось до 28, сообщил журналистам заместитель начальника полиции Мюнхена Кристиан Хубер. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:03:00+03:00
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в мире
мюнхен
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БЕРЛИН, 13 фев — РИА Новости. Число пострадавших в Мюнхене, где автомобиль врезался в толпу, увеличилось до 28, сообщил журналистам заместитель начальника полиции Мюнхена Кристиан Хубер."В настоящий момент мы исходим из того, что у нас есть как минимум 28 пострадавших, некоторые из них тяжело ранены. Точное число пострадавших пока не установлено", — сказал он.Инцидент произошел во время стачки работников социальных учреждений, организованной профсоюзом Verdi. Легковушка марки Smart въехала в протестующих.По словам представителя полиции, подозреваемый — это 24-летний афганец, соискатель убежища. При задержании правоохранители один раз выстрелили в его машину.Как пишет Der Spiegel, подозреваемый проживает в Германии с декабря 2016 года, он публиковал в соцсетях посты исламистского содержания.Немецкие СМИ утверждают, что водитель действовал умышленно. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер допустил, что наезд на людей был терактом.Четырнадцатого февраля в Мюнхене стартует 61-я конференция по безопасности, она продлится три дня. На ней планируют обсудить актуальные проблемы, включая конфликты на Украине и Ближнем Востоке. На мероприятии встретятся главы МИД G7.
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Обстановка в Мюнхене после наезда на пешеходов
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в мире, мюнхен, происшествия
В мире, Мюнхен, Происшествия

Число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене выросло до 28

© Getty Images / Anadolu/Behlul CetinkayaМесто происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнхене
Место происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Getty Images / Anadolu/Behlul Cetinkaya
Место происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнхене
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БЕРЛИН, 13 фев — РИА Новости. Число пострадавших в Мюнхене, где автомобиль врезался в толпу, увеличилось до 28, сообщил журналистам заместитель начальника полиции Мюнхена Кристиан Хубер.
"В настоящий момент мы исходим из того, что у нас есть как минимум 28 пострадавших, некоторые из них тяжело ранены. Точное число пострадавших пока не установлено", — сказал он.
Инцидент произошел во время стачки работников социальных учреждений, организованной профсоюзом Verdi. Легковушка марки Smart въехала в протестующих.
По словам представителя полиции, подозреваемый — это 24-летний афганец, соискатель убежища. При задержании правоохранители один раз выстрелили в его машину.
Как пишет Der Spiegel, подозреваемый проживает в Германии с декабря 2016 года, он публиковал в соцсетях посты исламистского содержания.
Немецкие СМИ утверждают, что водитель действовал умышленно. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер допустил, что наезд на людей был терактом.
Четырнадцатого февраля в Мюнхене стартует 61-я конференция по безопасности, она продлится три дня. На ней планируют обсудить актуальные проблемы, включая конфликты на Украине и Ближнем Востоке. На мероприятии встретятся главы МИД G7.
Место наезда автомобиля на людей в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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