https://ria.ru/20250213/myunkhen-1999150306.html

Число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене выросло до 28

Число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене выросло до 28 - РИА Новости, 13.02.2025

Число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене выросло до 28

Число пострадавших в Мюнхене, где автомобиль врезался в толпу, увеличилось до 28, сообщил журналистам заместитель начальника полиции Мюнхена Кристиан Хубер. РИА Новости, 13.02.2025

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БЕРЛИН, 13 фев — РИА Новости. Число пострадавших в Мюнхене, где автомобиль врезался в толпу, увеличилось до 28, сообщил журналистам заместитель начальника полиции Мюнхена Кристиан Хубер."В настоящий момент мы исходим из того, что у нас есть как минимум 28 пострадавших, некоторые из них тяжело ранены. Точное число пострадавших пока не установлено", — сказал он.Инцидент произошел во время стачки работников социальных учреждений, организованной профсоюзом Verdi. Легковушка марки Smart въехала в протестующих.По словам представителя полиции, подозреваемый — это 24-летний афганец, соискатель убежища. При задержании правоохранители один раз выстрелили в его машину.Как пишет Der Spiegel, подозреваемый проживает в Германии с декабря 2016 года, он публиковал в соцсетях посты исламистского содержания.Немецкие СМИ утверждают, что водитель действовал умышленно. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер допустил, что наезд на людей был терактом.Четырнадцатого февраля в Мюнхене стартует 61-я конференция по безопасности, она продлится три дня. На ней планируют обсудить актуальные проблемы, включая конфликты на Украине и Ближнем Востоке. На мероприятии встретятся главы МИД G7.

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Обстановка в Мюнхене после наезда на пешеходов Обстановка в Мюнхене после наезда на пешеходов 2025-02-13T16:03 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, мюнхен, происшествия