https://ria.ru/20250213/myunkhen-1999128261.html
Полиция не исключила связь теракта в Мюнхене с конференцией по безопасности
Полиция не исключила связь теракта в Мюнхене с конференцией по безопасности - РИА Новости, 13.02.2025
Полиция не исключила связь теракта в Мюнхене с конференцией по безопасности
Полиция не исключает связь между произошедшим в четверг наездом автомобиля на толпу людей в Мюнхене и предстоящей в пятницу конференцией по безопасности, заявил РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:04:00+03:00
2025-02-13T15:04:00+03:00
2025-02-13T15:59:00+03:00
мюнхен
бавария
в мире
welt
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999134050_0:0:3169:1784_1920x0_80_0_0_68efbbdbcfeadaa6add8c18308fe220c.jpg
ВЕНА, 13 фев - РИА Новости. Полиция не исключает связь между произошедшим в четверг наездом автомобиля на толпу людей в Мюнхене и предстоящей в пятницу конференцией по безопасности, заявил журналистам глава МВД Баварии Йоахим Херрманн.Ранее во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене. Водитель был задержан, по предварительным оценкам, пострадали 27 человек."Мы, конечно, продолжим обеспечивать усиленное полицейское присутствие в связи с предстоящей конференцией по безопасности, чтобы держать ситуацию под контролем. Мы не исключаем связи этого инцидента с конференцией", - сказал Херман.Он добавил, что полиции предстоять тщательно изучить мотивацию выходца из Афгинситана, подозреваемого в наезде. Трансляция общения с прессой велась телеканалом Welt.Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля в столице Баварии.
https://ria.ru/20250213/myunkhen-1999125775.html
мюнхен
бавария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999134050_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_c5d41398bdf40d439d3335c4a7bf93e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мюнхен, бавария, в мире, welt, происшествия
Мюнхен, Бавария, В мире, Welt, Происшествия