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Полиция не исключила связь теракта в Мюнхене с конференцией по безопасности - РИА Новости, 13.02.2025
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15:04 13.02.2025 (обновлено: 15:59 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/myunkhen-1999128261.html
Полиция не исключила связь теракта в Мюнхене с конференцией по безопасности
Полиция не исключила связь теракта в Мюнхене с конференцией по безопасности - РИА Новости, 13.02.2025
Полиция не исключила связь теракта в Мюнхене с конференцией по безопасности
Полиция не исключает связь между произошедшим в четверг наездом автомобиля на толпу людей в Мюнхене и предстоящей в пятницу конференцией по безопасности, заявил РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:04:00+03:00
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ВЕНА, 13 фев - РИА Новости. Полиция не исключает связь между произошедшим в четверг наездом автомобиля на толпу людей в Мюнхене и предстоящей в пятницу конференцией по безопасности, заявил журналистам глава МВД Баварии Йоахим Херрманн.Ранее во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене. Водитель был задержан, по предварительным оценкам, пострадали 27 человек."Мы, конечно, продолжим обеспечивать усиленное полицейское присутствие в связи с предстоящей конференцией по безопасности, чтобы держать ситуацию под контролем. Мы не исключаем связи этого инцидента с конференцией", - сказал Херман.Он добавил, что полиции предстоять тщательно изучить мотивацию выходца из Афгинситана, подозреваемого в наезде. Трансляция общения с прессой велась телеканалом Welt.Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля в столице Баварии.
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мюнхен, бавария, в мире, welt, происшествия
Мюнхен, Бавария, В мире, Welt, Происшествия

Полиция не исключила связь теракта в Мюнхене с конференцией по безопасности

© Getty Images / dpa/Peter KneffelМесто происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнхене. 13 февраля 2025
Место происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнхене. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Getty Images / dpa/Peter Kneffel
Место происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнхене. 13 февраля 2025
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ВЕНА, 13 фев - РИА Новости. Полиция не исключает связь между произошедшим в четверг наездом автомобиля на толпу людей в Мюнхене и предстоящей в пятницу конференцией по безопасности, заявил журналистам глава МВД Баварии Йоахим Херрманн.
Ранее во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене. Водитель был задержан, по предварительным оценкам, пострадали 27 человек.
"Мы, конечно, продолжим обеспечивать усиленное полицейское присутствие в связи с предстоящей конференцией по безопасности, чтобы держать ситуацию под контролем. Мы не исключаем связи этого инцидента с конференцией", - сказал Херман.
Он добавил, что полиции предстоять тщательно изучить мотивацию выходца из Афгинситана, подозреваемого в наезде. Трансляция общения с прессой велась телеканалом Welt.
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля в столице Баварии.
Место наезда автомобиля на людей в Мюнхене. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Премьер Баварии предположил, что наезд на людей в Мюнхене был терактом
14:56
 
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