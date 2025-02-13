https://ria.ru/20250213/myunkhen-1999128261.html

Полиция не исключила связь теракта в Мюнхене с конференцией по безопасности

Полиция не исключила связь теракта в Мюнхене с конференцией по безопасности - РИА Новости, 13.02.2025

Полиция не исключила связь теракта в Мюнхене с конференцией по безопасности

Полиция не исключает связь между произошедшим в четверг наездом автомобиля на толпу людей в Мюнхене и предстоящей в пятницу конференцией по безопасности, заявил РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T15:04:00+03:00

2025-02-13T15:04:00+03:00

2025-02-13T15:59:00+03:00

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ВЕНА, 13 фев - РИА Новости. Полиция не исключает связь между произошедшим в четверг наездом автомобиля на толпу людей в Мюнхене и предстоящей в пятницу конференцией по безопасности, заявил журналистам глава МВД Баварии Йоахим Херрманн.Ранее во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене. Водитель был задержан, по предварительным оценкам, пострадали 27 человек."Мы, конечно, продолжим обеспечивать усиленное полицейское присутствие в связи с предстоящей конференцией по безопасности, чтобы держать ситуацию под контролем. Мы не исключаем связи этого инцидента с конференцией", - сказал Херман.Он добавил, что полиции предстоять тщательно изучить мотивацию выходца из Афгинситана, подозреваемого в наезде. Трансляция общения с прессой велась телеканалом Welt.Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля в столице Баварии.

https://ria.ru/20250213/myunkhen-1999125775.html

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мюнхен, бавария, в мире, welt, происшествия