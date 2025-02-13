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Премьер Баварии предположил, что наезд на людей в Мюнхене был терактом - РИА Новости, 13.02.2025
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14:56 13.02.2025 (обновлено: 16:31 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/myunkhen-1999125775.html
Премьер Баварии предположил, что наезд на людей в Мюнхене был терактом
Премьер Баварии предположил, что наезд на людей в Мюнхене был терактом - РИА Новости, 13.02.2025
Премьер Баварии предположил, что наезд на людей в Мюнхене был терактом
Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что наезд автомобиля на людей в Мюнхене, в результате которого пострадали, по предварительным оценкам, 27 человек,... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:56:00+03:00
2025-02-13T16:31:00+03:00
в мире
мюнхен
бавария
афганистан
авто
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маркус зедер
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что наезд автомобиля на людей в Мюнхене, в результате которого пострадали, по предварительным оценкам, 27 человек, вероятно, был терактом, подозреваемый - гражданин Афганистана."Одну вещь я должен сказать сейчас: это, вероятно, был теракт. На это указывает текущая информация. Все дальнейшие детали еще нужно расследовать, подозреваемый - гражданин Афганистана. Мы разберемся со всеми подробностями", - сказал Зёдер журналистам.Трансляция его общения со СМИ велась телеканалом Welt.Ранее во время организованной профсоюзом Verdi стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене. Водитель был задержан.
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в мире, мюнхен, бавария, афганистан, авто, welt, маркус зедер
В мире, Мюнхен, Бавария, Афганистан, Авто, Welt, Маркус Зедер
Премьер Баварии предположил, что наезд на людей в Мюнхене был терактом

Премьер Баварии Зедер: наезд на людей в Мюнхене, вероятно, был терактом

© Getty Images / Johannes SimonМесто наезда автомобиля на людей в Мюнхене. 13 февраля 2025
Место наезда автомобиля на людей в Мюнхене. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Getty Images / Johannes Simon
Место наезда автомобиля на людей в Мюнхене. 13 февраля 2025
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что наезд автомобиля на людей в Мюнхене, в результате которого пострадали, по предварительным оценкам, 27 человек, вероятно, был терактом, подозреваемый - гражданин Афганистана.
"Одну вещь я должен сказать сейчас: это, вероятно, был теракт. На это указывает текущая информация. Все дальнейшие детали еще нужно расследовать, подозреваемый - гражданин Афганистана. Мы разберемся со всеми подробностями", - сказал Зёдер журналистам.
Трансляция его общения со СМИ велась телеканалом Welt.
Ранее во время организованной профсоюзом Verdi стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене. Водитель был задержан.
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В миреМюнхенБаварияАфганистанАвтоWeltМаркус Зедер
 
 
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