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Премьер Баварии предположил, что наезд на людей в Мюнхене был терактом

Премьер Баварии предположил, что наезд на людей в Мюнхене был терактом - РИА Новости, 13.02.2025

Премьер Баварии предположил, что наезд на людей в Мюнхене был терактом

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что наезд автомобиля на людей в Мюнхене, в результате которого пострадали, по предварительным оценкам, 27 человек,... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:56:00+03:00

2025-02-13T14:56:00+03:00

2025-02-13T16:31:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что наезд автомобиля на людей в Мюнхене, в результате которого пострадали, по предварительным оценкам, 27 человек, вероятно, был терактом, подозреваемый - гражданин Афганистана."Одну вещь я должен сказать сейчас: это, вероятно, был теракт. На это указывает текущая информация. Все дальнейшие детали еще нужно расследовать, подозреваемый - гражданин Афганистана. Мы разберемся со всеми подробностями", - сказал Зёдер журналистам.Трансляция его общения со СМИ велась телеканалом Welt.Ранее во время организованной профсоюзом Verdi стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене. Водитель был задержан.

https://ria.ru/20250201/velikobritanija-1996842894.html

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