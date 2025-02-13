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При наезде автомобиля в Мюнхене пострадало не менее 20 человек - РИА Новости, 13.02.2025
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При наезде автомобиля в Мюнхене пострадало не менее 20 человек
При наезде автомобиля в Мюнхене пострадало не менее 20 человек - РИА Новости, 13.02.2025
При наезде автомобиля в Мюнхене пострадало не менее 20 человек
РИА Новости ПРИ НАЕЗДЕ АВТОМОБИЛЯ В МЮНХЕНЕ ПОСТРАДАЛИ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ 20 ЧЕЛОВЕК, НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ - ПОЛИЦИЯ РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:44:00+03:00
2025-02-13T13:58:00+03:00
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РИА Новости ПРИ НАЕЗДЕ АВТОМОБИЛЯ В МЮНХЕНЕ ПОСТРАДАЛИ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ 20 ЧЕЛОВЕК, НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ - ПОЛИЦИЯ
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При наезде автомобиля в Мюнхене пострадало не менее 20 человек

При наезде автомобиля в Мюнхене пострадало по меньшей мере 20 человек

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Место наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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Место наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене. 13 февраля 2025
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РИА Новости ПРИ НАЕЗДЕ АВТОМОБИЛЯ В МЮНХЕНЕ ПОСТРАДАЛИ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ 20 ЧЕЛОВЕК, НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ - ПОЛИЦИЯ
 
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