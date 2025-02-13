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В Мюнхене автомобиль протаранил толпу людей

В Мюнхене автомобиль протаранил толпу людей - РИА Новости, 13.02.2025

В Мюнхене автомобиль протаранил толпу людей

В Мюнхене автомобиль протаранил толпу пешеходов, пострадали минимум 28 человек, рассказал замначальника местной полиции Кристиан Хубер. РИА Новости, 13.02.2025

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2025-02-13T15:46:00+03:00

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БЕРЛИН, 13 фев — РИА Новости. В Мюнхене автомобиль протаранил толпу пешеходов, пострадали минимум 28 человек, рассказал замначальника местной полиции Кристиан Хубер."В настоящий момент мы исходим из того, что у нас есть как минимум 28 пострадавших, некоторые из них тяжело ранены. Точное число пострадавших пока не установлено", — сообщил он.Полицейский уточнил, что подозреваемый — 24-летний гражданин Афганистана, соискатель убежища. При задержании правоохранители произвели один выстрел в его автомобиль.Инцидент произошел во время стачки работников социальных учреждений, организованной профсоюзом Verdi. Легковушка марки Smart въехала в протестующих.По данным немецких СМИ, водитель действовал умышленно. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер допустил, что наезд на людей был терактом.Как пишет Spiegel, подозреваемый проживает в Германии с декабря 2016 года, он публиковал в соцсетях посты исламистского содержания.В пятницу в Мюнхене стартует 61-я конференция по безопасности, она продлится три дня. На ней планируют обсудить актуальные проблемы, включая конфликты на Украине и Ближнем Востоке. На мероприятии встретятся главы МИД G7.

https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990559420.html

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Обстановка в Мюнхене после наезда на пешеходов Обстановка в Мюнхене после наезда на пешеходов 2025-02-13T13:20 true PT0M29S

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в мире, мюнхен, афганистан, украина, g7, бавария, маркус зедер