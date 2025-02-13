В Мюнхене автомобиль протаранил толпу людей
В Мюнхене автомобиль протаранил толпу людей, пострадали 28 человек
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БЕРЛИН, 13 фев — РИА Новости. В Мюнхене автомобиль протаранил толпу пешеходов, пострадали минимум 28 человек, рассказал замначальника местной полиции Кристиан Хубер.
"В настоящий момент мы исходим из того, что у нас есть как минимум 28 пострадавших, некоторые из них тяжело ранены. Точное число пострадавших пока не установлено", — сообщил он.
© Getty Images / dpa/Peter KneffelМесто происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнхене
© Getty Images / dpa/Peter Kneffel
Место происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнхене
Полицейский уточнил, что подозреваемый — 24-летний гражданин Афганистана, соискатель убежища. При задержании правоохранители произвели один выстрел в его автомобиль.
Инцидент произошел во время стачки работников социальных учреждений, организованной профсоюзом Verdi. Легковушка марки Smart въехала в протестующих.
© Getty Images / picture alliance/Christoph TrostМесто наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене
© Getty Images / picture alliance/Christoph Trost
Место наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене
По данным немецких СМИ, водитель действовал умышленно. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер допустил, что наезд на людей был терактом.
Как пишет Spiegel, подозреваемый проживает в Германии с декабря 2016 года, он публиковал в соцсетях посты исламистского содержания.
В пятницу в Мюнхене стартует 61-я конференция по безопасности, она продлится три дня. На ней планируют обсудить актуальные проблемы, включая конфликты на Украине и Ближнем Востоке. На мероприятии встретятся главы МИД G7.
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