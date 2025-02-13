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Водитель, наехавший на толпу в Мюнхене, сделал это умышленно, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.02.2025
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13:15 13.02.2025 (обновлено: 14:35 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/myunkhen-1999086596.html
Водитель, наехавший на толпу в Мюнхене, сделал это умышленно, сообщили СМИ
Водитель, наехавший на толпу в Мюнхене, сделал это умышленно, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.02.2025
Водитель, наехавший на толпу в Мюнхене, сделал это умышленно, сообщили СМИ
Наехавший на группу людей в Мюнхене автомобилист сделал это умышленно, он задержан, сообщает радио BR со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:15:00+03:00
2025-02-13T14:35:00+03:00
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БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Наехавший на группу людей в Мюнхене автомобилист сделал это умышленно, он задержан, сообщает радио BR со ссылкой на очевидцев.Очевидцы сообщили радио, что водитель автомобиля умышленно въехал в толпу, затем быстро прибыли присутствовавшие на месте полицейские, один из которых разбил стекло у водительского сидения, чтобы задержать мужчину.Как сообщили в эфире телеканала Welt, предполагаемый виновник – 24-летний мужчина.Ранее в ходе организованного профсоюзом Verdi протеста работников социальных учреждений легковой автомобиль протаранил колонну протестующих, по данным издания Bild, пострадали минимум 15 человек.
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мюнхен, в мире, авто, bild, welt
Мюнхен, В мире, Авто, Bild, Welt
Водитель, наехавший на толпу в Мюнхене, сделал это умышленно, сообщили СМИ

Водитель, наехавший на толпу в Мюнхене, действовал умышленно

© Getty Images / picture alliance/Christoph TrostМесто наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене. 13 февраля 2025
Место наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Getty Images / picture alliance/Christoph Trost
Место наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене. 13 февраля 2025
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БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Наехавший на группу людей в Мюнхене автомобилист сделал это умышленно, он задержан, сообщает радио BR со ссылкой на очевидцев.
Очевидцы сообщили радио, что водитель автомобиля умышленно въехал в толпу, затем быстро прибыли присутствовавшие на месте полицейские, один из которых разбил стекло у водительского сидения, чтобы задержать мужчину.
Как сообщили в эфире телеканала Welt, предполагаемый виновник – 24-летний мужчина.
Ранее в ходе организованного профсоюзом Verdi протеста работников социальных учреждений легковой автомобиль протаранил колонну протестующих, по данным издания Bild, пострадали минимум 15 человек.
Место происшествия, где неизвестный мужчина пытался на автомобиле въехать на территорию посольства России в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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