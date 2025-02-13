https://ria.ru/20250213/myunkhen-1999086596.html

Водитель, наехавший на толпу в Мюнхене, сделал это умышленно, сообщили СМИ

Водитель, наехавший на толпу в Мюнхене, сделал это умышленно, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.02.2025

Водитель, наехавший на толпу в Мюнхене, сделал это умышленно, сообщили СМИ

Наехавший на группу людей в Мюнхене автомобилист сделал это умышленно, он задержан, сообщает радио BR со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T13:15:00+03:00

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БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Наехавший на группу людей в Мюнхене автомобилист сделал это умышленно, он задержан, сообщает радио BR со ссылкой на очевидцев.Очевидцы сообщили радио, что водитель автомобиля умышленно въехал в толпу, затем быстро прибыли присутствовавшие на месте полицейские, один из которых разбил стекло у водительского сидения, чтобы задержать мужчину.Как сообщили в эфире телеканала Welt, предполагаемый виновник – 24-летний мужчина.Ранее в ходе организованного профсоюзом Verdi протеста работников социальных учреждений легковой автомобиль протаранил колонну протестующих, по данным издания Bild, пострадали минимум 15 человек.

https://ria.ru/20250128/rossija-1995845445.html

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