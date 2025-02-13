https://ria.ru/20250213/myunkhen-1999086596.html
Водитель, наехавший на толпу в Мюнхене, сделал это умышленно, сообщили СМИ
Водитель, наехавший на толпу в Мюнхене, сделал это умышленно, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.02.2025
Водитель, наехавший на толпу в Мюнхене, сделал это умышленно, сообщили СМИ
Наехавший на группу людей в Мюнхене автомобилист сделал это умышленно, он задержан, сообщает радио BR со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:15:00+03:00
2025-02-13T13:15:00+03:00
2025-02-13T14:35:00+03:00
мюнхен
в мире
авто
bild
welt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999101002_0:344:3030:2048_1920x0_80_0_0_b3e4959d4caa96baa352f4e2076478b4.jpg
БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Наехавший на группу людей в Мюнхене автомобилист сделал это умышленно, он задержан, сообщает радио BR со ссылкой на очевидцев.Очевидцы сообщили радио, что водитель автомобиля умышленно въехал в толпу, затем быстро прибыли присутствовавшие на месте полицейские, один из которых разбил стекло у водительского сидения, чтобы задержать мужчину.Как сообщили в эфире телеканала Welt, предполагаемый виновник – 24-летний мужчина.Ранее в ходе организованного профсоюзом Verdi протеста работников социальных учреждений легковой автомобиль протаранил колонну протестующих, по данным издания Bild, пострадали минимум 15 человек.
https://ria.ru/20250128/rossija-1995845445.html
мюнхен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999101002_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0abcdb3b959f27cf491f9c8f4bd6cb68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мюнхен, в мире, авто, bild, welt
Мюнхен, В мире, Авто, Bild, Welt
Водитель, наехавший на толпу в Мюнхене, сделал это умышленно, сообщили СМИ
Водитель, наехавший на толпу в Мюнхене, действовал умышленно