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В Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей - РИА Новости, 13.02.2025
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12:59 13.02.2025 (обновлено: 13:25 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/myunkhen-1999082969.html
В Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей
В Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей - РИА Новости, 13.02.2025
В Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей
В столице Баварии, где на текущий момент проходит организованная профсоюзом Verdi стачка работников социальных учреждений, легковой автомобиль въехал в толпу... РИА Новости, 13.02.2025
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БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. В столице Баварии, где на текущий момент проходит организованная профсоюзом Verdi стачка работников социальных учреждений, легковой автомобиль въехал в толпу пешеходов, пострадали минимум 15 человек, сообщает издание Bild.Как сообщают очевидцы в соцсети X, инцидент произошел во время протестов. Авто марки Smart въехало в бастующих пешеходов на улице. Факт наезда подтверждается также в официальном канале соцсети полиции Мюнхена.По данным Bild, пострадали минимум 15 человек. Местные СМИ также сообщили, что водитель действовал умышленно.
https://ria.ru/20250128/rossija-1995845445.html
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в мире, мюнхен, бавария, авто, bild
В мире, Мюнхен, Бавария, Авто, Bild
В Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей

В Мюнхене автомобиль умышленно въехал в толпу людей

© Getty Images / dpa/Peter KneffelПолиция на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнхене. 13 февраля 2025
Полиция на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнхене. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Getty Images / dpa/Peter Kneffel
Полиция на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнхене. 13 февраля 2025
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БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. В столице Баварии, где на текущий момент проходит организованная профсоюзом Verdi стачка работников социальных учреждений, легковой автомобиль въехал в толпу пешеходов, пострадали минимум 15 человек, сообщает издание Bild.
Как сообщают очевидцы в соцсети X, инцидент произошел во время протестов. Авто марки Smart въехало в бастующих пешеходов на улице. Факт наезда подтверждается также в официальном канале соцсети полиции Мюнхена.
По данным Bild, пострадали минимум 15 человек.
Местные СМИ также сообщили, что водитель действовал умышленно.
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В миреМюнхенБаварияАвтоBild
 
 
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