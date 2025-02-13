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В Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей
В Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей - РИА Новости, 13.02.2025
В Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей
В столице Баварии, где на текущий момент проходит организованная профсоюзом Verdi стачка работников социальных учреждений, легковой автомобиль въехал в толпу... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:59:00+03:00
2025-02-13T12:59:00+03:00
2025-02-13T13:25:00+03:00
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БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. В столице Баварии, где на текущий момент проходит организованная профсоюзом Verdi стачка работников социальных учреждений, легковой автомобиль въехал в толпу пешеходов, пострадали минимум 15 человек, сообщает издание Bild.Как сообщают очевидцы в соцсети X, инцидент произошел во время протестов. Авто марки Smart въехало в бастующих пешеходов на улице. Факт наезда подтверждается также в официальном канале соцсети полиции Мюнхена.По данным Bild, пострадали минимум 15 человек. Местные СМИ также сообщили, что водитель действовал умышленно.
https://ria.ru/20250128/rossija-1995845445.html
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в мире, мюнхен, бавария, авто, bild
В мире, Мюнхен, Бавария, Авто, Bild
В Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей
В Мюнхене автомобиль умышленно въехал в толпу людей