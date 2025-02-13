Рейтинг@Mail.ru
МВД предупредило о мошеннической схеме с рассылкой фейковых уведомлений - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:41 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/mvd-1999234925.html
МВД предупредило о мошеннической схеме с рассылкой фейковых уведомлений
МВД предупредило о мошеннической схеме с рассылкой фейковых уведомлений - РИА Новости, 13.02.2025
МВД предупредило о мошеннической схеме с рассылкой фейковых уведомлений
Мошенники рассылают предприятиям фальшивые уведомления о признаках теневой активности якобы от инспекции труда, после чего просят перейти по QR-коду,... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T20:41:00+03:00
2025-02-13T20:41:00+03:00
россия
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_fb97cc917912e53543eb42ecbb6d1da3.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Мошенники рассылают предприятиям фальшивые уведомления о признаках теневой активности якобы от инспекции труда, после чего просят перейти по QR-коду, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники от лица Инспекции труда рассылают организациям и предприятиям фальшивые уведомления о якобы выявленных признаках теневой занятости", - говорится в сообщении. Злоумышленники запрашивают документы и угрожают выездной проверкой. Для получения подробностей требуют оплатить "госпошлину" по QR-коду. После оплаты средства уйдут мошенникам, а информация будет использована для организации дальнейших атак, пояснили правоохранители. Данная схема зафиксирована Государственной инспекцией труда Тамбовской области, однако может быть масштабирована в другие субъекты РФ, предупредили в ведомстве.
https://ria.ru/20250213/messendzhery-1999145397.html
https://ria.ru/20250213/deepfake-1998928535.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_7d0e6735a4c66c84a6aa9ad573f54c66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенничество
Россия, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Мошенничество
МВД предупредило о мошеннической схеме с рассылкой фейковых уведомлений

МВД предупредило о новой схеме, где мошенники действуют от лица инспекции труда

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Мошенники рассылают предприятиям фальшивые уведомления о признаках теневой активности якобы от инспекции труда, после чего просят перейти по QR-коду, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мошенники от лица Инспекции труда рассылают организациям и предприятиям фальшивые уведомления о якобы выявленных признаках теневой занятости", - говорится в сообщении.
Мужчина держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В России введут ограничения для использования иностранных мессенджеров
Вчера, 15:54
Злоумышленники запрашивают документы и угрожают выездной проверкой. Для получения подробностей требуют оплатить "госпошлину" по QR-коду. После оплаты средства уйдут мошенникам, а информация будет использована для организации дальнейших атак, пояснили правоохранители.
Данная схема зафиксирована Государственной инспекцией труда Тамбовской области, однако может быть масштабирована в другие субъекты РФ, предупредили в ведомстве.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
"Как раньше уже не будет". Россиянам придется навсегда изменить образ жизни
Вчера, 08:00
 
РоссияОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Мошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала