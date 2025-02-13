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МВД предупредило о мошеннической схеме с рассылкой фейковых уведомлений
МВД предупредило о мошеннической схеме с рассылкой фейковых уведомлений - РИА Новости, 13.02.2025
МВД предупредило о мошеннической схеме с рассылкой фейковых уведомлений
Мошенники рассылают предприятиям фальшивые уведомления о признаках теневой активности якобы от инспекции труда, после чего просят перейти по QR-коду,... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T20:41:00+03:00
2025-02-13T20:41:00+03:00
2025-02-13T20:41:00+03:00
россия
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мошенничество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Мошенники рассылают предприятиям фальшивые уведомления о признаках теневой активности якобы от инспекции труда, после чего просят перейти по QR-коду, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники от лица Инспекции труда рассылают организациям и предприятиям фальшивые уведомления о якобы выявленных признаках теневой занятости", - говорится в сообщении. Злоумышленники запрашивают документы и угрожают выездной проверкой. Для получения подробностей требуют оплатить "госпошлину" по QR-коду. После оплаты средства уйдут мошенникам, а информация будет использована для организации дальнейших атак, пояснили правоохранители. Данная схема зафиксирована Государственной инспекцией труда Тамбовской области, однако может быть масштабирована в другие субъекты РФ, предупредили в ведомстве.
https://ria.ru/20250213/messendzhery-1999145397.html
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россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенничество
Россия, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Мошенничество
МВД предупредило о мошеннической схеме с рассылкой фейковых уведомлений
МВД предупредило о новой схеме, где мошенники действуют от лица инспекции труда