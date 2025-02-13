https://ria.ru/20250213/mvd-1998989239.html

В МВД предупредили работодателей о штрафе за услуги нелегальным мигрантам

В МВД предупредили работодателей о штрафе за услуги нелегальным мигрантам - РИА Новости, 13.02.2025

В МВД предупредили работодателей о штрафе за услуги нелегальным мигрантам

Оказание работодателями услуг иностранцам, включенным в реестр контролируемых лиц, является административным правонарушением и наказывается штрафами до 500... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T02:55:00+03:00

2025-02-13T02:55:00+03:00

2025-02-13T02:55:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Оказание работодателями услуг иностранцам, включенным в реестр контролируемых лиц, является административным правонарушением и наказывается штрафами до 500 тысяч рублей, говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Обращаем внимание, что оказание услуг лицам, включенным в реестр контролируемых лиц, в том числе в сфере образования, считается административным правонарушением. Размер штрафа составит для физических лиц от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 35 до 50 тысяч рублей, для организаций — от 400 до 500 тысяч рублей", - говорится в материалах ведомства. МВД РФ отмечает, что при рассмотрении вопроса трудоустройства иностранца работодатель должен сначала ознакомиться с информацией о потенциальном работнике. "Для этого необходимо ввести в специальную форму фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, серию, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность. В ответ будет выдаваться сообщение о нахождении человека в реестре или об отсутствии сведений о нем", - резюмирует МВД РФ. В России 5 февраля вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев. Они будут внесены в реестр контролируемых лиц, который предполагает ряд запретов с последующей депортацией. Соответствующие поправки были внесены в августе 2024 года в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". В частности, нелегальные мигранты не смогут менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество, ставить недвижимость на кадастровый учет, а также открывать банковские вклады и осуществлять иные банковские операции.

https://ria.ru/20250202/migranty-1996901228.html

https://ria.ru/20250205/migratsiya-1997403477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия