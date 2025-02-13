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В Москве закрыли кулинарную лавку "Братья Караваевы" - РИА Новости, 13.02.2025
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11:48 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/moskva-1999058449.html
В Москве закрыли кулинарную лавку "Братья Караваевы"
В Москве закрыли кулинарную лавку "Братья Караваевы" - РИА Новости, 13.02.2025
В Москве закрыли кулинарную лавку "Братья Караваевы"
Кулинарную лавку "Братья Караваевы" на улице Большая Грузинская закрыли на два месяца из-за несоблюдения условий хранения пищевой продукции, в готовых блюдах... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T11:48:00+03:00
2025-02-13T11:48:00+03:00
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Кулинарную лавку "Братья Караваевы" на улице Большая Грузинская закрыли на два месяца из-за несоблюдения условий хранения пищевой продукции, в готовых блюдах были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве. Уточняется, что столичный Роспотребнадзор по обращению заявителя о случае пищевого отравления в кулинарной лавке "Братья Караваевы" по согласованию с прокуратурой Москвы провел внеплановый выборочный контроль. "В ходе выборочного контроля были выявлены грубые нарушения требований технических регламентов, касающихся несоблюдения условий хранения пищевой продукции. Кроме этого, в отобранных образцах готовых блюд, реализуемых в кафе, были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что не допускается и может привести к отравлениям… С учетом того, что выявленные нарушения представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью людей… составлен протокол о временном запрете деятельности", - говорится в тексте. Отмечается, что протокол об административном правонарушении с приложенными к нему материалами был передан для рассмотрения в Арбитражный суд Москвы. "Постановлением от 5 февраля 2024 года Арбитражного суда города Москвы ООО "Мишлен" признано виновным в совершении административного правонарушения… с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности точки общественного питания "Братья Караваевы" по адресу: город Москва, улица Большая Грузинская, дом 57, строение 1 на 60 суток", - уточняется в материале.
https://ria.ru/20250212/moskva-1998773028.html
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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Москве закрыли кулинарную лавку "Братья Караваевы"

В Москве закрыли кулинарную лавку "Братья Караваевы" из-за кишечной палочки

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Кулинарную лавку "Братья Караваевы" на улице Большая Грузинская закрыли на два месяца из-за несоблюдения условий хранения пищевой продукции, в готовых блюдах были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
Уточняется, что столичный Роспотребнадзор по обращению заявителя о случае пищевого отравления в кулинарной лавке "Братья Караваевы" по согласованию с прокуратурой Москвы провел внеплановый выборочный контроль.
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"В ходе выборочного контроля были выявлены грубые нарушения требований технических регламентов, касающихся несоблюдения условий хранения пищевой продукции. Кроме этого, в отобранных образцах готовых блюд, реализуемых в кафе, были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что не допускается и может привести к отравлениям… С учетом того, что выявленные нарушения представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью людей… составлен протокол о временном запрете деятельности", - говорится в тексте.
Отмечается, что протокол об административном правонарушении с приложенными к нему материалами был передан для рассмотрения в Арбитражный суд Москвы.
"Постановлением от 5 февраля 2024 года Арбитражного суда города Москвы ООО "Мишлен" признано виновным в совершении административного правонарушения… с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности точки общественного питания "Братья Караваевы" по адресу: город Москва, улица Большая Грузинская, дом 57, строение 1 на 60 суток", - уточняется в материале.
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