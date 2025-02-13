В Москве закрыли кулинарную лавку "Братья Караваевы"
В Москве закрыли кулинарную лавку "Братья Караваевы" из-за кишечной палочки
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Кулинарную лавку "Братья Караваевы" на улице Большая Грузинская закрыли на два месяца из-за несоблюдения условий хранения пищевой продукции, в готовых блюдах были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
Уточняется, что столичный Роспотребнадзор по обращению заявителя о случае пищевого отравления в кулинарной лавке "Братья Караваевы" по согласованию с прокуратурой Москвы провел внеплановый выборочный контроль.
"В ходе выборочного контроля были выявлены грубые нарушения требований технических регламентов, касающихся несоблюдения условий хранения пищевой продукции. Кроме этого, в отобранных образцах готовых блюд, реализуемых в кафе, были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что не допускается и может привести к отравлениям… С учетом того, что выявленные нарушения представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью людей… составлен протокол о временном запрете деятельности", - говорится в тексте.
Отмечается, что протокол об административном правонарушении с приложенными к нему материалами был передан для рассмотрения в Арбитражный суд Москвы.
"Постановлением от 5 февраля 2024 года Арбитражного суда города Москвы ООО "Мишлен" признано виновным в совершении административного правонарушения… с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности точки общественного питания "Братья Караваевы" по адресу: город Москва, улица Большая Грузинская, дом 57, строение 1 на 60 суток", - уточняется в материале.
В петербургском ресторане отравились более 20 человек
28 ноября 2024, 20:50