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Актрису Цорн обманули на 14 миллионов рублей - РИА Новости, 13.02.2025
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13:33 13.02.2025 (обновлено: 14:43 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/moshenniki-1999093098.html
Актрису Цорн обманули на 14 миллионов рублей
Актрису Цорн обманули на 14 миллионов рублей - РИА Новости, 13.02.2025
Актрису Цорн обманули на 14 миллионов рублей
В Москве мошенники убедили пенсионерку изменить завещание и подписать договор ренты на 14 миллионов рублей, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:33:00+03:00
2025-02-13T14:43:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Москве мошенники убедили пенсионерку изменить завещание и подписать договор ренты на 14 миллионов рублей, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.Как пояснили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об актрисе Елене Цорн.По данным прокуратуры, в сентябре 2024 года злоумышленники позвонили 82-летней москвичке под видом сотрудников правоохранительных органов. Ей сообщили, что идет операции по выявлению преступников, которые охотятся за ее квартирой на улице 3-й Фрунзенской.Мошенники узнали о сбережениях женщины и убедили ее задекларировать их. Также ей запретили сообщать кому-либо о телефонных разговорах с ними."Кроме того, по указанию аферистов женщина купила новый мобильный телефон, так как ее якобы прослушивался третьими лицами, а также открыла счет в банке, подписала договор ренты на сумму 14 миллионов рублей якобы для спасения квартиры и отменила ранее написанное ею завещание", — говорится в релизе. Полученные по договору деньги пенсионерка отдала мошенникам. При этом звонившие вплоть до января поддерживали с пострадавшей связь, убеждая ее, что соглашение носит временный характер и через два-три месяца его отменят.Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в правоохранительные органы. Прокуратура взяла ситуацию под контроль.
https://ria.ru/20250211/samara-1998545387.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Актрису Цорн обманули на 14 миллионов рублей

В Москве мошенники обманули актрису Елену Цорн на 14 миллионов рублей

© Мото фильм студия, 2005 годАктриса Елена Цорн
Актриса Елена Цорн - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Мото фильм студия, 2005 год
Актриса Елена Цорн. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Москве мошенники убедили пенсионерку изменить завещание и подписать договор ренты на 14 миллионов рублей, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Как пояснили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об актрисе Елене Цорн.
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По данным прокуратуры, в сентябре 2024 года злоумышленники позвонили 82-летней москвичке под видом сотрудников правоохранительных органов. Ей сообщили, что идет операции по выявлению преступников, которые охотятся за ее квартирой на улице 3-й Фрунзенской.
Мошенники узнали о сбережениях женщины и убедили ее задекларировать их. Также ей запретили сообщать кому-либо о телефонных разговорах с ними.
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"Кроме того, по указанию аферистов женщина купила новый мобильный телефон, так как ее якобы прослушивался третьими лицами, а также открыла счет в банке, подписала договор ренты на сумму 14 миллионов рублей якобы для спасения квартиры и отменила ранее написанное ею завещание", — говорится в релизе.
Полученные по договору деньги пенсионерка отдала мошенникам. При этом звонившие вплоть до января поддерживали с пострадавшей связь, убеждая ее, что соглашение носит временный характер и через два-три месяца его отменят.
Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в правоохранительные органы.
Прокуратура взяла ситуацию под контроль.
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