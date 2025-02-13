https://ria.ru/20250213/moshenniki-1999093098.html

Актрису Цорн обманули на 14 миллионов рублей

Актрису Цорн обманули на 14 миллионов рублей - РИА Новости, 13.02.2025

Актрису Цорн обманули на 14 миллионов рублей

В Москве мошенники убедили пенсионерку изменить завещание и подписать договор ренты на 14 миллионов рублей, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T13:33:00+03:00

2025-02-13T13:33:00+03:00

2025-02-13T14:43:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Москве мошенники убедили пенсионерку изменить завещание и подписать договор ренты на 14 миллионов рублей, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.Как пояснили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об актрисе Елене Цорн.По данным прокуратуры, в сентябре 2024 года злоумышленники позвонили 82-летней москвичке под видом сотрудников правоохранительных органов. Ей сообщили, что идет операции по выявлению преступников, которые охотятся за ее квартирой на улице 3-й Фрунзенской.Мошенники узнали о сбережениях женщины и убедили ее задекларировать их. Также ей запретили сообщать кому-либо о телефонных разговорах с ними."Кроме того, по указанию аферистов женщина купила новый мобильный телефон, так как ее якобы прослушивался третьими лицами, а также открыла счет в банке, подписала договор ренты на сумму 14 миллионов рублей якобы для спасения квартиры и отменила ранее написанное ею завещание", — говорится в релизе. Полученные по договору деньги пенсионерка отдала мошенникам. При этом звонившие вплоть до января поддерживали с пострадавшей связь, убеждая ее, что соглашение носит временный характер и через два-три месяца его отменят.Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в правоохранительные органы. Прокуратура взяла ситуацию под контроль.

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https://ria.ru/20250209/mvd-1998240603.html

https://ria.ru/20250206/moshenniki-1997708597.html

москва

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происшествия, москва