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В России создадут систему для сбора голосов телефонных мошенников - РИА Новости, 13.02.2025
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16:06 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/moshennik-1999152568.html
В России создадут систему для сбора голосов телефонных мошенников
В России создадут систему для сбора голосов телефонных мошенников - РИА Новости, 13.02.2025
В России создадут систему для сбора голосов телефонных мошенников
Новая информсистема для сбора записей голосов телефонных мошенников с целью защиты граждан будет создана в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:06:00+03:00
2025-02-13T16:06:00+03:00
технологии
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Новая информсистема для сбора записей голосов телефонных мошенников с целью защиты граждан будет создана в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Для выявления подозрительных действий и их своевременной блокировки планируется создать информационную систему, на ее платформе, в том числе, станут собираться записи голосов тех, кто использует доверие граждан в корыстных целях", - сказал Мишустин на заседании кабмина. Премьер-министр РФ выразил уверенность, что дополнительные меры позволят применять больше инструментов защиты от рисков в цифровой среде. "Будем и дальше делать все необходимое, чтобы люди смогли избежать обмана, сохранить свои сбережения, свою недвижимость", – подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20250212/moshennichestvo-1998747328.html
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технологии, россия, михаил мишустин, общество
Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Общество
В России создадут систему для сбора голосов телефонных мошенников

Мишустин: в России создадут систему для сбора голосов телефонных мошенников

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Новая информсистема для сбора записей голосов телефонных мошенников с целью защиты граждан будет создана в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Для выявления подозрительных действий и их своевременной блокировки планируется создать информационную систему, на ее платформе, в том числе, станут собираться записи голосов тех, кто использует доверие граждан в корыстных целях", - сказал Мишустин на заседании кабмина.
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Премьер-министр РФ выразил уверенность, что дополнительные меры позволят применять больше инструментов защиты от рисков в цифровой среде.
"Будем и дальше делать все необходимое, чтобы люди смогли избежать обмана, сохранить свои сбережения, свою недвижимость", – подчеркнул Мишустин.
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