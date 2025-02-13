https://ria.ru/20250213/moshennik-1999152568.html

В России создадут систему для сбора голосов телефонных мошенников

В России создадут систему для сбора голосов телефонных мошенников - РИА Новости, 13.02.2025

В России создадут систему для сбора голосов телефонных мошенников

Новая информсистема для сбора записей голосов телефонных мошенников с целью защиты граждан будет создана в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T16:06:00+03:00

2025-02-13T16:06:00+03:00

2025-02-13T16:06:00+03:00

технологии

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Новая информсистема для сбора записей голосов телефонных мошенников с целью защиты граждан будет создана в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Для выявления подозрительных действий и их своевременной блокировки планируется создать информационную систему, на ее платформе, в том числе, станут собираться записи голосов тех, кто использует доверие граждан в корыстных целях", - сказал Мишустин на заседании кабмина. Премьер-министр РФ выразил уверенность, что дополнительные меры позволят применять больше инструментов защиты от рисков в цифровой среде. "Будем и дальше делать все необходимое, чтобы люди смогли избежать обмана, сохранить свои сбережения, свою недвижимость", – подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20250212/moshennichestvo-1998747328.html

https://ria.ru/20241023/moshenniki-1979502106.html

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технологии, россия, михаил мишустин, общество