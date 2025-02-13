https://ria.ru/20250213/mosbirzha-1999237202.html

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке - РИА Новости, 13.02.2025

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке из-за обнаружения проблем с трансляцией данных, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T20:52:00+03:00

2025-02-13T20:52:00+03:00

2025-02-13T23:55:00+03:00

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке из-за обнаружения проблем с трансляцией данных, говорится в сообщении торговой площадки. "Московская биржа приняла решение о приостановке торгов на фондовом рынке с 20:40 мск", — сказано в заявлении.Чуть позднее торговая площадка сообщила, что учла мнение участников рынка и решила не возобновлять торги в вечернюю сессию для защиты интересов инвесторов.До приостановки рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) рос на 5,98 процента — до 3206,68 пункта.

https://ria.ru/20250212/indeks-1998975833.html

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, московская биржа