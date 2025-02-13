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Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке - РИА Новости, 13.02.2025
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20:52 13.02.2025 (обновлено: 23:55 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/mosbirzha-1999237202.html
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке - РИА Новости, 13.02.2025
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке из-за обнаружения проблем с трансляцией данных, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T20:52:00+03:00
2025-02-13T23:55:00+03:00
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке из-за обнаружения проблем с трансляцией данных, говорится в сообщении торговой площадки. "Московская биржа приняла решение о приостановке торгов на фондовом рынке с 20:40 мск", — сказано в заявлении.Чуть позднее торговая площадка сообщила, что учла мнение участников рынка и решила не возобновлять торги в вечернюю сессию для защиты интересов инвесторов.До приостановки рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) рос на 5,98 процента — до 3206,68 пункта.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

Мосбиржа остановила торги на фондовом рынке из-за проблем с трансляцией данных

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке из-за обнаружения проблем с трансляцией данных, говорится в сообщении торговой площадки.
"Московская биржа приняла решение о приостановке торгов на фондовом рынке с 20:40 мск", — сказано в заявлении.
Чуть позднее торговая площадка сообщила, что учла мнение участников рынка и решила не возобновлять торги в вечернюю сессию для защиты интересов инвесторов.
До приостановки рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) рос на 5,98 процента — до 3206,68 пункта.
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Индекс Мосбиржи впервые с 3 июля поднялся выше 3200 пунктов
12 февраля, 23:23
 
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