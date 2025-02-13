https://ria.ru/20250213/mosbirzha-1999237202.html
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке - РИА Новости, 13.02.2025
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке из-за обнаружения проблем с трансляцией данных, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T20:52:00+03:00
2025-02-13T20:52:00+03:00
2025-02-13T23:55:00+03:00
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке из-за обнаружения проблем с трансляцией данных, говорится в сообщении торговой площадки. "Московская биржа приняла решение о приостановке торгов на фондовом рынке с 20:40 мск", — сказано в заявлении.Чуть позднее торговая площадка сообщила, что учла мнение участников рынка и решила не возобновлять торги в вечернюю сессию для защиты интересов инвесторов.До приостановки рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) рос на 5,98 процента — до 3206,68 пункта.
https://ria.ru/20250212/indeks-1998975833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Мосбиржа остановила торги на фондовом рынке из-за проблем с трансляцией данных