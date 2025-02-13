https://ria.ru/20250213/moldaviya-1999235087.html

Экс-премьер Молдавии назвал закрытие РЦНК инструментом политических игр

Экс-премьер Молдавии назвал закрытие РЦНК инструментом политических игр - РИА Новости, 13.02.2025

Экс-премьер Молдавии назвал закрытие РЦНК инструментом политических игр

Власти Молдавии превратили культурные и образовательные связи в инструмент политических игр, закрытие Российского центра науки и культуры (РЦНК ) наносит удар... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T20:41:00+03:00

2025-02-13T20:41:00+03:00

2025-02-13T20:41:00+03:00

молдавия

россия

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василий тарлев

майя санду

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КИШИНЕВ, 13 фев – РИА Новости. Власти Молдавии превратили культурные и образовательные связи в инструмент политических игр, закрытие Российского центра науки и культуры (РЦНК ) наносит удар по гражданам республики, заявил лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы", экс-премьер Василий Тарлев. МИД Молдавии сообщил в четверг, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. Как заявили в Кишиневе, это решение было принято в ответ на нарушение воздушного пространства Молдавии тремя дронами, власти республики утверждают, что беспилотники якобы были российскими. "Это решение разрушает многолетнее молдавско-российское сотрудничество в сфере образования и культуры, нанося удар по гражданам Молдовы, для которых русская культура и наука являются важной частью их жизни. Культурные и образовательные связи не должны становиться заложниками политических разногласий. Власти превратили их в инструмент политических игр", — заявил Тарлев журналистам в Кишиневе. Коснувшись ситуации с дронами, лидер "Будущее Молдовы" заявил о необходимости проведения объективного расследования. "Любые заявления и обвинения без надлежащего расследования являются недопустимыми и лишь усугубляют напряжённость в обществе. На данный момент представленные фрагменты обломков не дают оснований для однозначных выводов. Без независимой экспертизы и достоверных доказательств бессовестно приписывать кому-либо вину. Спекуляции на этой теме не только подрывают доверие к официальным структурам, но и создают опасный прецедент для политических манипуляций", — подытожил Тарлев, призвав власти республики обеспечить прозрачное расследование, привлечь международных специалистов и предоставить обществу объективные результаты. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20250213/moldavija-1999175348.html

https://ria.ru/20250210/pamyatniki-1998449390.html

https://ria.ru/20250201/moldaviya-1996794825.html

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молдавия, россия, кишинев, василий тарлев, майя санду, дмитрий песков, в мире