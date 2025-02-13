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Молдавия расторгла соглашение с Россией о создании культурных центров - РИА Новости, 13.02.2025
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14:24 13.02.2025 (обновлено: 14:42 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/moldaviya-1999110851.html
Молдавия расторгла соглашение с Россией о создании культурных центров
Молдавия расторгла соглашение с Россией о создании культурных центров - РИА Новости, 13.02.2025
Молдавия расторгла соглашение с Россией о создании культурных центров
Министерство иностранных дел Молдавии сообщило, что в одностороннем порядке расторгло соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров,... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:24:00+03:00
2025-02-13T14:42:00+03:00
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КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии сообщило, что в одностороннем порядке расторгло соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе.Президент Молдавии Майя Санду ранее в четверг заявила, что дроны, которые упали и взорвались на юге республики, якобы были российскими, но доказательств не привела. Ранее в четверг пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что два беспилотника нарушили границу на юге республики, при падении они взорвались, пострадавших не было. Посол России в Молдавии Олег Озеров отверг обвинения молдавских властей по поводу принадлежности БПЛА, обнаруженных в республике."Министерство иностранных дел срочно вызвало главу российской дипломатической миссии в Кишиневе в связи с новым серьезным нарушением воздушного пространства Молдавии российскими беспилотниками. В ответ на эти вызовы МИД принял решение об одностороннем прекращении действия межправительственного молдавско-российского соглашения о создании и функционировании культурных центров, заключенного в 1998 году. После завершения процедур прекращения действия Российский культурный центр должен прекратить свою деятельность в нашей стране", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД.Министерство также представило фрагменты беспилотников, упавших на территорию Молдавии, "как конкретные доказательства этих серьезных нарушений в отношении народа" республики. Молдавская сторона выразила решительный протест в связи с этими "неприемлемыми нарушениями, подчеркнув, что подобные инциденты представляют серьезную угрозу национальной безопасности и гражданам Молдавии".Как указали в ведомстве, российскому дипломату сообщили, что подобные действия представляют собой "нарушение национального суверенитета и являются очередным недружественным жестом со стороны Российской Федерации".На территории Молдавии с начала российской военной операции на Украине неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта принадлежали эти дроны.
https://ria.ru/20250211/baku-1998596420.html
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молдавия, россия, в мире, майя санду, олег озеров, кишинев
Молдавия, Россия, В мире, Майя Санду, Олег Озеров, Кишинев
Молдавия расторгла соглашение с Россией о создании культурных центров

Молдавия расторгла межправительственное соглашение с РФ о культурных центрах

© Sputnik / OsmatescoМинистерство иностранных дел Молдавии
Министерство иностранных дел Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Sputnik / Osmatesco
Министерство иностранных дел Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии сообщило, что в одностороннем порядке расторгло соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе.
Президент Молдавии Майя Санду ранее в четверг заявила, что дроны, которые упали и взорвались на юге республики, якобы были российскими, но доказательств не привела. Ранее в четверг пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что два беспилотника нарушили границу на юге республики, при падении они взорвались, пострадавших не было. Посол России в Молдавии Олег Озеров отверг обвинения молдавских властей по поводу принадлежности БПЛА, обнаруженных в республике.
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"Министерство иностранных дел срочно вызвало главу российской дипломатической миссии в Кишиневе в связи с новым серьезным нарушением воздушного пространства Молдавии российскими беспилотниками. В ответ на эти вызовы МИД принял решение об одностороннем прекращении действия межправительственного молдавско-российского соглашения о создании и функционировании культурных центров, заключенного в 1998 году. После завершения процедур прекращения действия Российский культурный центр должен прекратить свою деятельность в нашей стране", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД.
Министерство также представило фрагменты беспилотников, упавших на территорию Молдавии, "как конкретные доказательства этих серьезных нарушений в отношении народа" республики. Молдавская сторона выразила решительный протест в связи с этими "неприемлемыми нарушениями, подчеркнув, что подобные инциденты представляют серьезную угрозу национальной безопасности и гражданам Молдавии".
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Как указали в ведомстве, российскому дипломату сообщили, что подобные действия представляют собой "нарушение национального суверенитета и являются очередным недружественным жестом со стороны Российской Федерации".
На территории Молдавии с начала российской военной операции на Украине неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта принадлежали эти дроны.
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