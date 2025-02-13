https://ria.ru/20250213/moldaviya-1999110851.html

Молдавия расторгла соглашение с Россией о создании культурных центров

Молдавия расторгла соглашение с Россией о создании культурных центров - РИА Новости, 13.02.2025

Молдавия расторгла соглашение с Россией о создании культурных центров

Министерство иностранных дел Молдавии сообщило, что в одностороннем порядке расторгло соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров,... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:24:00+03:00

2025-02-13T14:24:00+03:00

2025-02-13T14:42:00+03:00

молдавия

россия

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майя санду

олег озеров

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КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии сообщило, что в одностороннем порядке расторгло соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе.Президент Молдавии Майя Санду ранее в четверг заявила, что дроны, которые упали и взорвались на юге республики, якобы были российскими, но доказательств не привела. Ранее в четверг пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что два беспилотника нарушили границу на юге республики, при падении они взорвались, пострадавших не было. Посол России в Молдавии Олег Озеров отверг обвинения молдавских властей по поводу принадлежности БПЛА, обнаруженных в республике."Министерство иностранных дел срочно вызвало главу российской дипломатической миссии в Кишиневе в связи с новым серьезным нарушением воздушного пространства Молдавии российскими беспилотниками. В ответ на эти вызовы МИД принял решение об одностороннем прекращении действия межправительственного молдавско-российского соглашения о создании и функционировании культурных центров, заключенного в 1998 году. После завершения процедур прекращения действия Российский культурный центр должен прекратить свою деятельность в нашей стране", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД.Министерство также представило фрагменты беспилотников, упавших на территорию Молдавии, "как конкретные доказательства этих серьезных нарушений в отношении народа" республики. Молдавская сторона выразила решительный протест в связи с этими "неприемлемыми нарушениями, подчеркнув, что подобные инциденты представляют серьезную угрозу национальной безопасности и гражданам Молдавии".Как указали в ведомстве, российскому дипломату сообщили, что подобные действия представляют собой "нарушение национального суверенитета и являются очередным недружественным жестом со стороны Российской Федерации".На территории Молдавии с начала российской военной операции на Украине неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта принадлежали эти дроны.

https://ria.ru/20250211/baku-1998596420.html

https://ria.ru/20250204/partija-1997308431.html

https://ria.ru/20250212/moldavija-1998816269.html

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молдавия, россия, в мире, майя санду, олег озеров, кишинев