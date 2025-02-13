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В Молдавии призвали пересмотреть решение закрыть культурный центр России - РИА Новости, 13.02.2025
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17:11 13.02.2025 (обновлено: 18:39 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/moldavija-1999175348.html
В Молдавии призвали пересмотреть решение закрыть культурный центр России
В Молдавии призвали пересмотреть решение закрыть культурный центр России - РИА Новости, 13.02.2025
В Молдавии призвали пересмотреть решение закрыть культурный центр России
Министерство иностранных дел Молдавии должно пересмотреть решение о закрытии Российского центра науки и культуры, заявил в четверг депутат парламента от... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:11:00+03:00
2025-02-13T18:39:00+03:00
молдавия
россия
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КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии должно пересмотреть решение о закрытии Российского центра науки и культуры, заявил в четверг депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. Министерство иностранных дел Молдавии сообщило в четверг, что в одностороннем порядке расторгло соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. Как заявили в Кишиневе, это решение было принято в ответ на нарушение воздушного пространства Молдавии тремя дронами, власти республики утверждают, что беспилотники якобы были российскими. "Закрытие РЦНК - очередной этап ужесточения антироссийской риторики партии "Действие и солидарность". Нам необходимо искать дипломатические решения и укреплять мосты, а не разрушать их. Решение МИД должно быть пересмотрено", - написал Боля в своем Telegram-канале. По его депутата, подобное решение министерства является абсурдным и недальновидным. "Разрыв культурных связей – это путь к дальнейшему отчуждению и непониманию. Беспилотники и культура находятся в далеких друг от друга плоскостях. Центр является важной платформой для диалога, обмена идеями и сохранения общего культурного наследия", - подчеркнул политик. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20250115/ukraina-1993764156.html
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молдавия, россия, кишинев, василий боля, майя санду, дмитрий песков, рцнк, в мире
Молдавия, Россия, Кишинев, Василий Боля, Майя Санду, Дмитрий Песков, РЦНК, В мире
В Молдавии призвали пересмотреть решение закрыть культурный центр России

Депутат Боля: МИД Молдавии должен пересмотреть решение о закрытии РЦНК

© Sputnik / Miroslav RotariРоссийский культурный центр ("Русский дом") в Кишиневе
Российский культурный центр (Русский дом) в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Sputnik / Miroslav Rotari
Российский культурный центр ("Русский дом") в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии должно пересмотреть решение о закрытии Российского центра науки и культуры, заявил в четверг депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
Министерство иностранных дел Молдавии сообщило в четверг, что в одностороннем порядке расторгло соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. Как заявили в Кишиневе, это решение было принято в ответ на нарушение воздушного пространства Молдавии тремя дронами, власти республики утверждают, что беспилотники якобы были российскими.
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"Закрытие РЦНК - очередной этап ужесточения антироссийской риторики партии "Действие и солидарность". Нам необходимо искать дипломатические решения и укреплять мосты, а не разрушать их. Решение МИД должно быть пересмотрено", - написал Боля в своем Telegram-канале.
По его депутата, подобное решение министерства является абсурдным и недальновидным. "Разрыв культурных связей – это путь к дальнейшему отчуждению и непониманию. Беспилотники и культура находятся в далеких друг от друга плоскостях. Центр является важной платформой для диалога, обмена идеями и сохранения общего культурного наследия", - подчеркнул политик.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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