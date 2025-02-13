На юге Молдавии упали два беспилотника
На юге Молдавии упали два беспилотника, никто не пострадал
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Два беспилотника упали на юге Молдавии в ночь на четверг, оба взорвались при падении, никто не пострадал, сообщает пресс-служба правительства республики.
На территории Молдавии с начала специальной военной операции против Украины неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта принадлежали эти дроны.
Власти Молдавии намерены провести диалог с послом России после падения БПЛА
11 ноября 2024, 17:54
"Сегодня ночью патрули пограничной полиции сообщили о пересечении территории Молдавии несколькими беспилотниками. Один из беспилотников упал на сельскохозяйственные угодья недалеко от села Чумай Тараклийского района. Еще один беспилотник взорвался в поле в районе между городами Чадыр-Лунга и Валя Пержей. Полиция обнаружила ее в 1,5 километрах от Чадыр-Лунги", - сообщается в Telegram-канале правительства.
Отмечается, что в обоих случаях никто не пострадал. Территории, где упали беспилотники, были изолированы, обломки изучают специалисты.
Помимо этого, ночью на 2,5 часа была приостановлена работа пропускного пункта Рени-Джурджулешты, все сотрудники были эвакуированы в Джурджулешты.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
В Молдавии обнаружили еще один беспилотник
12 ноября 2024, 18:16