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На юге Молдавии упали два беспилотника - РИА Новости, 13.02.2025
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10:06 13.02.2025 (обновлено: 10:07 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/moldavija-1999029068.html
На юге Молдавии упали два беспилотника
На юге Молдавии упали два беспилотника - РИА Новости, 13.02.2025
На юге Молдавии упали два беспилотника
Два беспилотника упали на юге Молдавии в ночь на четверг, оба взорвались при падении, никто не пострадал, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T10:06:00+03:00
2025-02-13T10:07:00+03:00
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КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Два беспилотника упали на юге Молдавии в ночь на четверг, оба взорвались при падении, никто не пострадал, сообщает пресс-служба правительства республики. На территории Молдавии с начала специальной военной операции против Украины неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта принадлежали эти дроны. "Сегодня ночью патрули пограничной полиции сообщили о пересечении территории Молдавии несколькими беспилотниками. Один из беспилотников упал на сельскохозяйственные угодья недалеко от села Чумай Тараклийского района. Еще один беспилотник взорвался в поле в районе между городами Чадыр-Лунга и Валя Пержей. Полиция обнаружила ее в 1,5 километрах от Чадыр-Лунги", - сообщается в Telegram-канале правительства. Отмечается, что в обоих случаях никто не пострадал. Территории, где упали беспилотники, были изолированы, обломки изучают специалисты. Помимо этого, ночью на 2,5 часа была приостановлена работа пропускного пункта Рени-Джурджулешты, все сотрудники были эвакуированы в Джурджулешты. Армия Молдавии 20 декабря получила от Франции радар GM 200 для наблюдения за воздушным пространством, он обошелся примерно в 14 миллионов евро. Власти страны надеются приобрести еще один радар за 20 миллионов долларов до середины 2025 года, чтобы следить за нарушениями воздушного пространства. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
https://ria.ru/20241111/moldaviya-1983157807.html
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в мире, технологии, молдавия, украина, кишинев, майя санду, нато
В мире, Технологии, Молдавия, Украина, Кишинев, Майя Санду, НАТО
На юге Молдавии упали два беспилотника

На юге Молдавии упали два беспилотника, никто не пострадал

© Фото : Poliția Republicii Moldova/TelegramОбломки БПЛА, упавшего на юге Молдавии
Обломки БПЛА, упавшего на юге Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : Poliția Republicii Moldova/Telegram
Обломки БПЛА, упавшего на юге Молдавии
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КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Два беспилотника упали на юге Молдавии в ночь на четверг, оба взорвались при падении, никто не пострадал, сообщает пресс-служба правительства республики.
На территории Молдавии с начала специальной военной операции против Украины неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта принадлежали эти дроны.
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"Сегодня ночью патрули пограничной полиции сообщили о пересечении территории Молдавии несколькими беспилотниками. Один из беспилотников упал на сельскохозяйственные угодья недалеко от села Чумай Тараклийского района. Еще один беспилотник взорвался в поле в районе между городами Чадыр-Лунга и Валя Пержей. Полиция обнаружила ее в 1,5 километрах от Чадыр-Лунги", - сообщается в Telegram-канале правительства.
Отмечается, что в обоих случаях никто не пострадал. Территории, где упали беспилотники, были изолированы, обломки изучают специалисты.
Помимо этого, ночью на 2,5 часа была приостановлена работа пропускного пункта Рени-Джурджулешты, все сотрудники были эвакуированы в Джурджулешты.
Армия Молдавии 20 декабря получила от Франции радар GM 200 для наблюдения за воздушным пространством, он обошелся примерно в 14 миллионов евро. Власти страны надеются приобрести еще один радар за 20 миллионов долларов до середины 2025 года, чтобы следить за нарушениями воздушного пространства.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
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