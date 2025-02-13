https://ria.ru/20250213/mo-1999069524.html

В Минобороны рассказали о поражении аэродромов и портов Украины

В Минобороны рассказали о поражении аэродромов и портов Украины - РИА Новости, 13.02.2025

В Минобороны рассказали о поражении аэродромов и портов Украины

Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение аэродромам и портам Украины, а также цехам производства беспилотников и местам хранения... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:23:00+03:00

2025-02-13T12:23:00+03:00

2025-02-13T12:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

сша

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255521_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3cc3def1cfb6c895d9dc6f74dc3a0365.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение аэродромам и портам Украины, а также цехам производства беспилотников и местам хранения горюче-смазочных материалов, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам хранения горюче-смазочных материалов ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах.Средства ПВО сбили управляемую авиабомбу JDAM и три снаряда РСЗО HIMARS производства США, три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, а также 202 беспилотника самолетного типа.

https://ria.ru/20250209/minoborony-1998275515.html

украина

россия

сша

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, сша, франция