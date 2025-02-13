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В Минобороны рассказали о поражении аэродромов и портов Украины
В Минобороны рассказали о поражении аэродромов и портов Украины - РИА Новости, 13.02.2025
В Минобороны рассказали о поражении аэродромов и портов Украины
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение аэродромам и портам Украины, а также цехам производства беспилотников и местам хранения... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:23:00+03:00
2025-02-13T12:23:00+03:00
2025-02-13T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение аэродромам и портам Украины, а также цехам производства беспилотников и местам хранения горюче-смазочных материалов, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам хранения горюче-смазочных материалов ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах.Средства ПВО сбили управляемую авиабомбу JDAM и три снаряда РСЗО HIMARS производства США, три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, а также 202 беспилотника самолетного типа.
https://ria.ru/20250209/minoborony-1998275515.html
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украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, сша, франция
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, США, Франция
В Минобороны рассказали о поражении аэродромов и портов Украины
МО: ВС РФ нанесли поражение объектам военной инфраструктуры Украины