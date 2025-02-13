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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки войск "Центра" - РИА Новости, 13.02.2025
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12:18 13.02.2025 (обновлено: 12:25 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/mo-1999068161.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки войск "Центра"
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки войск "Центра" - РИА Новости, 13.02.2025
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки войск "Центра"
ВСУ за сутки в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр" потеряли до 510 военнослужащих, танк Leopard и чешскую боевую машину реактивной... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:18:00+03:00
2025-02-13T12:25:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр" потеряли до 510 военнослужащих, танк Leopard и чешскую боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Ленина, Барановка, Зверево, Удачное, Котлино, Надеждинка и Новоандреевка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 510 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США и четыре пикапа. Уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), германия, сша, зверево, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Германия, США, Зверево, В мире
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне группировки войск "Центра"

МО: ВСУ в зоне группировки войск "Центра" потеряли до 510 военных и два танка

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр" потеряли до 510 военнослужащих, танк Leopard и чешскую боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Ленина, Барановка, Зверево, Удачное, Котлино, Надеждинка и Новоандреевка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 510 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США и четыре пикапа. Уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000", - говорится в сообщении.
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