МККК поддержал создание гуманитарного коридора для жителей Суджи
МККК поддержал созданию гуманитарного коридора для мирных жителей в Судже
© Sputnik / Асатур Есаянц
Машина Международного Комитета Красного Креста. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 13 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Международный Комитет Красного Креста (МККК) готов содействовать созданию гуманитарного коридора для мирных жителей в районе Суджи в Курской области, заявили РИА Новости в пресс-службе МККК.
Во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия работает с Украиной и МККК по вопросу открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области, есть надежда на положительное решение вопроса.
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"МККК поддерживает постоянный контакт с офисом госпожи Москальковой по ряду гуманитарных вопросов, включая ситуацию в Курской области и положение пострадавшего населения в Судже. Работа продолжается. МККК готов поддержать власти в качестве нейтрального посредника в безопасной эвакуации гражданского населения из районов активных боевых действий и репатриации тех, кто выражает желание вернуться домой, при условии, что все вовлеченные стороны достигнут соглашения", - сказала она.
В пресс-службе добавили, что МККК не в том положении, чтобы давать какие-либо оценки относительно возможных сроков, но что все вовлеченные стороны надеются на положительный результат как можно скорее.
Подразделения ВСУ в 05.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 56 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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