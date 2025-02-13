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Мизулина рассказала, когда стоит смотреть сериал "Игра в кальмара"
Мизулина рассказала, когда стоит смотреть сериал "Игра в кальмара" - РИА Новости, 13.02.2025
Мизулина рассказала, когда стоит смотреть сериал "Игра в кальмара"
Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает, что сериал "Игра в кальмара" стоит смотреть в более старшем возрасте, чем в подростковом. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:03:00+03:00
2025-02-13T16:03:00+03:00
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КЕМЕРОВО, 13 фев - РИА Новости. Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает, что сериал "Игра в кальмара" стоит смотреть в более старшем возрасте, чем в подростковом. "Все-таки стоит это смотреть в более старшем возрасте. Вот мое личное мнение. Ваши родители, которые разрешают вам это смотреть, могут считать иначе. Тренды приходят, тренды уходят, но здесь много на плечах ваших родителей, которые должны давать вам какие-то советы, и вам все-таки стоит к этому прислушаться", - сказала она в ответ на вопрос школьницы об отношении к сериалу "Игра в кальмара". Встреча главы лиги безопасного интернета Мизулиной со школьниками и студентами проходит в Кемерово.
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общество, кемерово, екатерина мизулина, россия
Общество, Кемерово, Екатерина Мизулина, Россия
Мизулина рассказала, когда стоит смотреть сериал "Игра в кальмара"
Мизулина призвала смотреть сериал "Игра в кальмара" в более старшем возрасте