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Россияне смогут отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок - РИА Новости, 13.02.2025
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16:15 13.02.2025 (обновлено: 17:03 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/mishustin-1999154244.html
Россияне смогут отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок
Россияне смогут отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок - РИА Новости, 13.02.2025
Россияне смогут отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок
Кабмин РФ подготовил изменения в законодательство, которые дадут россиянам возможность отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок, эта мера входит в... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:15:00+03:00
2025-02-13T17:03:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Кабмин РФ подготовил изменения в законодательство, которые дадут россиянам возможность отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок, эта мера входит в комплексный пакет предложений по защите населения от телефонного и интернет-мошенничества, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Появится и возможность отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, чтобы оградить наших граждан от нежелательных звонков и массовых рассылок, которые делаются без предварительного согласия человека", - сказал Мишустин на совещании с правительством в четверг. Он отметил, что комплексный пакет мер по защите населения от телефонного и интернет-мошенничества будет реализован в ближайшее время.
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Россияне смогут отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок

Мишустин: россияне смогут отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка держит в руках телефон
Девушка держит в руках телефон - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Девушка держит в руках телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Кабмин РФ подготовил изменения в законодательство, которые дадут россиянам возможность отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок, эта мера входит в комплексный пакет предложений по защите населения от телефонного и интернет-мошенничества, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Появится и возможность отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, чтобы оградить наших граждан от нежелательных звонков и массовых рассылок, которые делаются без предварительного согласия человека", - сказал Мишустин на совещании с правительством в четверг.
Он отметил, что комплексный пакет мер по защите населения от телефонного и интернет-мошенничества будет реализован в ближайшее время.
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