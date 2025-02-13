https://ria.ru/20250213/mishustin-1999154244.html
Россияне смогут отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок
Россияне смогут отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок - РИА Новости, 13.02.2025
Россияне смогут отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок
Кабмин РФ подготовил изменения в законодательство, которые дадут россиянам возможность отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок, эта мера входит в... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:15:00+03:00
2025-02-13T16:15:00+03:00
2025-02-13T17:03:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Кабмин РФ подготовил изменения в законодательство, которые дадут россиянам возможность отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок, эта мера входит в комплексный пакет предложений по защите населения от телефонного и интернет-мошенничества, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Появится и возможность отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, чтобы оградить наших граждан от нежелательных звонков и массовых рассылок, которые делаются без предварительного согласия человека", - сказал Мишустин на совещании с правительством в четверг. Он отметил, что комплексный пакет мер по защите населения от телефонного и интернет-мошенничества будет реализован в ближайшее время.
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Россияне смогут отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок
Мишустин: россияне смогут отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок