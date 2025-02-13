https://ria.ru/20250213/mirotvortsy-1999134452.html

Миротворцы не зафиксировали приготовлений к боевым действиям в ПМР

Миротворцы не зафиксировали приготовлений к боевым действиям в ПМР - РИА Новости, 13.02.2025

Миротворцы не зафиксировали приготовлений к боевым действиям в ПМР

Миротворцы не фиксируют приготовлений к боевым действиям в Молдавии и Приднестровье, заявил в четверг журналистам сопредседатель Объединенной контрольной... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T15:23:00+03:00

2025-02-13T15:23:00+03:00

2025-02-13T15:23:00+03:00

в мире

молдавия

днестр

тирасполь

олег беляков

объединенная контрольная комиссия (окк)

обсе

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ТИРАСПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Миротворцы не фиксируют приготовлений к боевым действиям в Молдавии и Приднестровье, заявил в четверг журналистам сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией на Днестре от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков. "Мы можем констатировать, что обстановка в зоне безопасности управляемая и контролируемая, находится под контролем совместных миротворческих сил, Объединенной контрольной комиссией… Доклад Объединённого военного командования полностью констатирует, что никаких приготовлений к ведению боевых действий в настоящий период нет", - сказал Беляков. Сопредседатель ОКК от ПМР также добавил, что в докладе Объединённого военного командования отражено изъятие большого количества боеприпасов времен Великой Отечественной войны в приднестровском селе Парканы. "Была проделана очень большая работа и правоохранительными органами, и вот, скажем, той поисковой бригадой организации "Наследники Победы", которые, в принципе, и нашли данные взрывоопасные предметы на данной территории. Выезжали военные наблюдатели, работали соответствующие подразделения, саперы, которые вывозили из зоны безопасности, уничтожали взрывчатые устройства", - отметил Беляков. Ранее пресс-центр министерства внутренних дел Приднестровья сообщил, что представители движения "Наследники Победы" в Приднестровье возле села Парканы между Тирасполем и Бендерами во время раскопок случайно обнаружили склад немецких мин времен Великой Отечественной войны. В ведомстве также отметили, что всего было обнаружено около 200 боеприпасов, так называемых "шпрингминен" (противопехотные "выпрыгивающие" мины). Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250108/moldaviya-1992835756.html

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тирасполь

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в мире, молдавия, днестр, тирасполь, олег беляков, объединенная контрольная комиссия (окк), обсе