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Миротворцы не зафиксировали приготовлений к боевым действиям в ПМР - РИА Новости, 13.02.2025
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15:23 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/mirotvortsy-1999134452.html
Миротворцы не зафиксировали приготовлений к боевым действиям в ПМР
Миротворцы не зафиксировали приготовлений к боевым действиям в ПМР - РИА Новости, 13.02.2025
Миротворцы не зафиксировали приготовлений к боевым действиям в ПМР
Миротворцы не фиксируют приготовлений к боевым действиям в Молдавии и Приднестровье, заявил в четверг журналистам сопредседатель Объединенной контрольной... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:23:00+03:00
2025-02-13T15:23:00+03:00
в мире
молдавия
днестр
тирасполь
олег беляков
объединенная контрольная комиссия (окк)
обсе
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ТИРАСПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Миротворцы не фиксируют приготовлений к боевым действиям в Молдавии и Приднестровье, заявил в четверг журналистам сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией на Днестре от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков. "Мы можем констатировать, что обстановка в зоне безопасности управляемая и контролируемая, находится под контролем совместных миротворческих сил, Объединенной контрольной комиссией… Доклад Объединённого военного командования полностью констатирует, что никаких приготовлений к ведению боевых действий в настоящий период нет", - сказал Беляков. Сопредседатель ОКК от ПМР также добавил, что в докладе Объединённого военного командования отражено изъятие большого количества боеприпасов времен Великой Отечественной войны в приднестровском селе Парканы. "Была проделана очень большая работа и правоохранительными органами, и вот, скажем, той поисковой бригадой организации "Наследники Победы", которые, в принципе, и нашли данные взрывоопасные предметы на данной территории. Выезжали военные наблюдатели, работали соответствующие подразделения, саперы, которые вывозили из зоны безопасности, уничтожали взрывчатые устройства", - отметил Беляков. Ранее пресс-центр министерства внутренних дел Приднестровья сообщил, что представители движения "Наследники Победы" в Приднестровье возле села Парканы между Тирасполем и Бендерами во время раскопок случайно обнаружили склад немецких мин времен Великой Отечественной войны. В ведомстве также отметили, что всего было обнаружено около 200 боеприпасов, так называемых "шпрингминен" (противопехотные "выпрыгивающие" мины). Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250108/moldaviya-1992835756.html
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в мире, молдавия, днестр, тирасполь, олег беляков, объединенная контрольная комиссия (окк), обсе
В мире, Молдавия, Днестр, Тирасполь, Олег Беляков, Объединенная контрольная комиссия (ОКК), ОБСЕ
Миротворцы не зафиксировали приготовлений к боевым действиям в ПМР

Беляков: миротворцы не фиксируют подготовки к боевым действиям в Приднестровье

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкМиротворцы на блокпосту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье
Миротворцы на блокпосту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Миротворцы на блокпосту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Миротворцы не фиксируют приготовлений к боевым действиям в Молдавии и Приднестровье, заявил в четверг журналистам сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией на Днестре от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков.
"Мы можем констатировать, что обстановка в зоне безопасности управляемая и контролируемая, находится под контролем совместных миротворческих сил, Объединенной контрольной комиссией… Доклад Объединённого военного командования полностью констатирует, что никаких приготовлений к ведению боевых действий в настоящий период нет", - сказал Беляков.
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Сопредседатель ОКК от ПМР также добавил, что в докладе Объединённого военного командования отражено изъятие большого количества боеприпасов времен Великой Отечественной войны в приднестровском селе Парканы.
"Была проделана очень большая работа и правоохранительными органами, и вот, скажем, той поисковой бригадой организации "Наследники Победы", которые, в принципе, и нашли данные взрывоопасные предметы на данной территории. Выезжали военные наблюдатели, работали соответствующие подразделения, саперы, которые вывозили из зоны безопасности, уничтожали взрывчатые устройства", - отметил Беляков.
Ранее пресс-центр министерства внутренних дел Приднестровья сообщил, что представители движения "Наследники Победы" в Приднестровье возле села Парканы между Тирасполем и Бендерами во время раскопок случайно обнаружили склад немецких мин времен Великой Отечественной войны. В ведомстве также отметили, что всего было обнаружено около 200 боеприпасов, так называемых "шпрингминен" (противопехотные "выпрыгивающие" мины).
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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В миреМолдавияДнестрТираспольОлег БеляковОбъединенная контрольная комиссия (ОКК)ОБСЕ
 
 
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