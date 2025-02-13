https://ria.ru/20250213/mir-1999170527.html

Главы Пентагона и Минобороны Германии обсудили достижение мира на Украине

Главы Пентагона и Минобороны Германии обсудили достижение мира на Украине - РИА Новости, 13.02.2025

Главы Пентагона и Минобороны Германии обсудили достижение мира на Украине

Министр обороны США Пит Хегсет и глава минобороны Германии Борис Писториус в рамках двусторонней встречи обсудили усилия по достижению мира на Украине и... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T16:57:00+03:00

2025-02-13T16:57:00+03:00

2025-02-13T16:57:00+03:00

в мире

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет и глава минобороны Германии Борис Писториус в рамках двусторонней встречи обсудили усилия по достижению мира на Украине и необходимость лидерства Европы в вопросе безопасности на континенте, заявили в Пентагоне. "Министры обсудили поддержку дипломатических усилий по достижению длительного мира на Украине, необходимость европейского лидерства в континентальной безопасности и близкую дружбу между народом Германии и военнослужащими США с их семьями в Германии", - говорится в релизе ведомства. Также в рамках встречи Хегсета и Писториуса был поднят вопрос увеличения расходов на оборону со стороны союзников США.

https://ria.ru/20250212/ukraina-1998928317.html

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в мире, сша, германия, украина, пит хегсет, борис писториус, министерство обороны сша