https://ria.ru/20250213/minoborony-1999240060.html
Минобороны поблагодарило Путина за слова о военнослужащих
Минобороны поблагодарило Путина за слова о военнослужащих - РИА Новости, 13.02.2025
Минобороны поблагодарило Путина за слова о военнослужащих
Министерство обороны поблагодарило Владимира Путина, назвавшего российских военнослужащих "моими ребятами". РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T21:19:00+03:00
2025-02-13T21:19:00+03:00
2025-02-13T23:02:00+03:00
россия
брянская область
владимир путин
общество
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
александр богомаз
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Министерство обороны поблагодарило Владимира Путина, назвавшего российских военнослужащих "моими ребятами". "Спасибо, очень важные слова!" — говорится в публикации в Telegram-канале. В этом же посте ведомство привело цитату президента, который ранее в четверг поблагодарил губернатора Брянской области за внимание к участникам спецоперации. "Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку", — сказал глава государства.
https://ria.ru/20250213/bogomaz-1999097310.html
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россия, брянская область, владимир путин, общество, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), александр богомаз
Россия, Брянская область, Владимир Путин, Общество, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Александр Богомаз
Минобороны поблагодарило Путина за слова о военнослужащих
Минобороны поблагодарило Путина, назвавшего военных своими ребятами