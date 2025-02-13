https://ria.ru/20250213/minoborony-1999240060.html

Минобороны поблагодарило Путина за слова о военнослужащих

Минобороны поблагодарило Путина за слова о военнослужащих - РИА Новости, 13.02.2025

Минобороны поблагодарило Путина за слова о военнослужащих

Министерство обороны поблагодарило Владимира Путина, назвавшего российских военнослужащих "моими ребятами". РИА Новости, 13.02.2025

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россия

брянская область

владимир путин

общество

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

александр богомаз

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Министерство обороны поблагодарило Владимира Путина, назвавшего российских военнослужащих "моими ребятами". "Спасибо, очень важные слова!" — говорится в публикации в Telegram-канале. В этом же посте ведомство привело цитату президента, который ранее в четверг поблагодарил губернатора Брянской области за внимание к участникам спецоперации. "Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку", — сказал глава государства.

https://ria.ru/20250213/bogomaz-1999097310.html

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брянская область

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россия, брянская область, владимир путин, общество, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), александр богомаз