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Российские дроны уничтожили бронетранспортер Stryker в Харьковской области - РИА Новости, 13.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:52 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/minoborony-1999215557.html
Российские дроны уничтожили бронетранспортер Stryker в Харьковской области
Российские дроны уничтожили бронетранспортер Stryker в Харьковской области - РИА Новости, 13.02.2025
Российские дроны уничтожили бронетранспортер Stryker в Харьковской области
Военнослужащие российской группировки "Север" с помощью FPV-дронов уничтожили бронетранспортёр Stryker американского производства в Харьковской области,... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T18:52:00+03:00
2025-02-13T18:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Север" с помощью FPV-дронов уничтожили бронетранспортёр Stryker американского производства в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие группировки войск "Север" с помощью средств воздушной разведки обнаружили бронетранспортер Stryker ВСУ в районе одного из населенных пунктов в зоне проведения СВО в Харьковской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на бронетранспортер противника. "В результате прямых попаданий FPV-дронов БТР Stryker производства США был уничтожен. Объективный контроль уничтожения бронетранспортера боевиков ВСУ осуществлялся в режиме реального времени", - добавили в МО РФ. Минобороны РФ также опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения бронетранспортера.
https://ria.ru/20250212/svo-1998817465.html
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Уничтожение бронетранспортера ВСУ FPV-дронами в Харьковской области
Военнослужащие российской группировки "Север" с помощью FPV-дронов уничтожили бронетранспортёр Stryker американского производства в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
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харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские дроны уничтожили бронетранспортер Stryker в Харьковской области

ВС России FPV-дронами уничтожили бронетранспортёр Stryker в Харьковской области

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Север" с помощью FPV-дронов уничтожили бронетранспортёр Stryker американского производства в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие группировки войск "Север" с помощью средств воздушной разведки обнаружили бронетранспортер Stryker ВСУ в районе одного из населенных пунктов в зоне проведения СВО в Харьковской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на бронетранспортер противника.
Работа РСЗО 9К57 Ураган - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Харьковской области
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"В результате прямых попаданий FPV-дронов БТР Stryker производства США был уничтожен. Объективный контроль уничтожения бронетранспортера боевиков ВСУ осуществлялся в режиме реального времени", - добавили в МО РФ.
Минобороны РФ также опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения бронетранспортера.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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