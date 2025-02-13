https://ria.ru/20250213/minoborony-1999215557.html

Российские дроны уничтожили бронетранспортер Stryker в Харьковской области

Российские дроны уничтожили бронетранспортер Stryker в Харьковской области - РИА Новости, 13.02.2025

Российские дроны уничтожили бронетранспортер Stryker в Харьковской области

Военнослужащие российской группировки "Север" с помощью FPV-дронов уничтожили бронетранспортёр Stryker американского производства в Харьковской области,... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T18:52:00+03:00

2025-02-13T18:52:00+03:00

2025-02-13T18:52:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Север" с помощью FPV-дронов уничтожили бронетранспортёр Stryker американского производства в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие группировки войск "Север" с помощью средств воздушной разведки обнаружили бронетранспортер Stryker ВСУ в районе одного из населенных пунктов в зоне проведения СВО в Харьковской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на бронетранспортер противника. "В результате прямых попаданий FPV-дронов БТР Stryker производства США был уничтожен. Объективный контроль уничтожения бронетранспортера боевиков ВСУ осуществлялся в режиме реального времени", - добавили в МО РФ. Минобороны РФ также опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения бронетранспортера.

https://ria.ru/20250212/svo-1998817465.html

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Уничтожение бронетранспортера ВСУ FPV-дронами в Харьковской области Военнослужащие российской группировки "Север" с помощью FPV-дронов уничтожили бронетранспортёр Stryker американского производства в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. 2025-02-13T18:52 true PT0M14S

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