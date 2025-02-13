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Силы ПВО сбили два БПЛА над Чёрным морем и два над Белгородской областью - РИА Новости, 13.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:43 13.02.2025 (обновлено: 17:48 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/minoborony-1999192332.html
Силы ПВО сбили два БПЛА над Чёрным морем и два над Белгородской областью
Силы ПВО сбили два БПЛА над Чёрным морем и два над Белгородской областью - РИА Новости, 13.02.2025
Силы ПВО сбили два БПЛА над Чёрным морем и два над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Чёрным морем и два - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:43:00+03:00
2025-02-13T17:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
черное море
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Чёрным морем и два - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Тринадцатого февраля т.г. в период с 15.30 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА - над территорией Белгородской области и два – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250213/gladkov-1999192540.html
россия
белгородская область
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россия, белгородская область, черное море, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Черное море, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО сбили два БПЛА над Чёрным морем и два над Белгородской областью

МО РФ: силы ПВО сбили два БПЛА над Чёрным морем и два над Белгородской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Чёрным морем и два - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Тринадцатого февраля т.г. в период с 15.30 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА - над территорией Белгородской области и два – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьЧерное мореБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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