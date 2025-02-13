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Силы ПВО сбили два БПЛА над Чёрным морем и два над Белгородской областью
Силы ПВО сбили два БПЛА над Чёрным морем и два над Белгородской областью - РИА Новости, 13.02.2025
Силы ПВО сбили два БПЛА над Чёрным морем и два над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Чёрным морем и два - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:43:00+03:00
2025-02-13T17:43:00+03:00
2025-02-13T17:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
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черное море
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Чёрным морем и два - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Тринадцатого февраля т.г. в период с 15.30 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА - над территорией Белгородской области и два – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
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россия, белгородская область, черное море, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Черное море, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО сбили два БПЛА над Чёрным морем и два над Белгородской областью
МО РФ: силы ПВО сбили два БПЛА над Чёрным морем и два над Белгородской областью