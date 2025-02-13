https://ria.ru/20250213/minoborony-1999192332.html

Силы ПВО сбили два БПЛА над Чёрным морем и два над Белгородской областью

Силы ПВО сбили два БПЛА над Чёрным морем и два над Белгородской областью - РИА Новости, 13.02.2025

Силы ПВО сбили два БПЛА над Чёрным морем и два над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Чёрным морем и два - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T17:43:00+03:00

2025-02-13T17:43:00+03:00

2025-02-13T17:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

черное море

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Чёрным морем и два - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Тринадцатого февраля т.г. в период с 15.30 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА - над территорией Белгородской области и два – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250213/gladkov-1999192540.html

россия

белгородская область

черное море

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россия, белгородская область, черное море, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)