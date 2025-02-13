Рейтинг@Mail.ru
В Румынии сообщили о дроне, нарушившем воздушное пространство - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/minoborony-1999036118.html
В Румынии сообщили о дроне, нарушившем воздушное пространство
В Румынии сообщили о дроне, нарушившем воздушное пространство - РИА Новости, 13.02.2025
В Румынии сообщили о дроне, нарушившем воздушное пространство
Министерство обороны Румынии сообщает, что в ночь на четверг воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, также будут проведены поиски РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T10:36:00+03:00
2025-02-13T10:36:00+03:00
в мире
румыния
украина
марчел чолаку
f-16
eurofighter typhoon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93783/53/937835339_0:283:3162:2062_1920x0_80_0_0_dbf7ecdfaaf95d5fac7d571b59a2daa3.jpg
КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Министерство обороны Румынии сообщает, что в ночь на четверг воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, также будут проведены поиски возможных обломков беспилотников на границе с Украиной. "Радиолокационные системы Министерства национальной обороны около 00:30 (01.30 мск) зафиксировали воздушную цель, которая на короткое время пересекла воздушное пространство страны в районе города Рени на глубине около 1 км вглубь страны, а затем направилась в сторону воздушного пространства Украины. В то же время сообщалось о возможной зоне падения на территории страны, вблизи румынско-украинской границы, примерно в 10 километрах к востоку от административной границы муниципия Галац, однако о каком-либо материальном ущербе не сообщалось", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны. Для наблюдения и контроля за воздушным пространством в небо были подняты два самолета F-16 румынских ВВС, а затем два самолета Eurofighter испанских ВВС, входящие в состав боевой службы воздушной полиции. В четверг в приграничных районах пройдет проверка на предмет поиска возможных обломков беспилотников. Румыния уже проинформировала союзные структуры об инциденте. Минобороны Румынии ранее уже сообщало о похожих инцидентах, но тогда радары зафиксировали вход неких объектов в воздушное пространство страны. Однако премьер страны Марчел Чолаку заявил, что пилоты не смогли ничего увидеть, поэтому он допускает, что речь может идти о "кибернетической провокации".
https://ria.ru/20250212/rumyniya-1998869572.html
https://ria.ru/20240927/rumynija-1975014099.html
румыния
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93783/53/937835339_166:0:2915:2062_1920x0_80_0_0_d09915f5d821b3aa3d404a2807d1c7a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, украина, марчел чолаку, f-16, eurofighter typhoon
В мире, Румыния, Украина, Марчел Чолаку, F-16, Eurofighter Typhoon
В Румынии сообщили о дроне, нарушившем воздушное пространство

Минобороны Румынии сообщило о дроне, нарушившем воздушное пространство

© Fotolia / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Fotolia / VigiePH
Флаг Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Министерство обороны Румынии сообщает, что в ночь на четверг воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, также будут проведены поиски возможных обломков беспилотников на границе с Украиной.
"Радиолокационные системы Министерства национальной обороны около 00:30 (01.30 мск) зафиксировали воздушную цель, которая на короткое время пересекла воздушное пространство страны в районе города Рени на глубине около 1 км вглубь страны, а затем направилась в сторону воздушного пространства Украины. В то же время сообщалось о возможной зоне падения на территории страны, вблизи румынско-украинской границы, примерно в 10 километрах к востоку от административной границы муниципия Галац, однако о каком-либо материальном ущербе не сообщалось", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
СМИ сообщили о переносе учений НАТО в Румынии
Вчера, 14:48
Для наблюдения и контроля за воздушным пространством в небо были подняты два самолета F-16 румынских ВВС, а затем два самолета Eurofighter испанских ВВС, входящие в состав боевой службы воздушной полиции.
В четверг в приграничных районах пройдет проверка на предмет поиска возможных обломков беспилотников. Румыния уже проинформировала союзные структуры об инциденте.
Минобороны Румынии ранее уже сообщало о похожих инцидентах, но тогда радары зафиксировали вход неких объектов в воздушное пространство страны. Однако премьер страны Марчел Чолаку заявил, что пилоты не смогли ничего увидеть, поэтому он допускает, что речь может идти о "кибернетической провокации".
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Румыния изучает версию возможного захода в страну российского беспилотника
27 сентября 2024, 11:01
 
В миреРумынияУкраинаМарчел ЧолакуF-16Eurofighter Typhoon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала