В Румынии сообщили о дроне, нарушившем воздушное пространство
Минобороны Румынии сообщило о дроне, нарушившем воздушное пространство
Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Министерство обороны Румынии сообщает, что в ночь на четверг воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, также будут проведены поиски возможных обломков беспилотников на границе с Украиной.
"Радиолокационные системы Министерства национальной обороны около 00:30 (01.30 мск) зафиксировали воздушную цель, которая на короткое время пересекла воздушное пространство страны в районе города Рени на глубине около 1 км вглубь страны, а затем направилась в сторону воздушного пространства Украины. В то же время сообщалось о возможной зоне падения на территории страны, вблизи румынско-украинской границы, примерно в 10 километрах к востоку от административной границы муниципия Галац, однако о каком-либо материальном ущербе не сообщалось", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.
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Для наблюдения и контроля за воздушным пространством в небо были подняты два самолета F-16 румынских ВВС, а затем два самолета Eurofighter испанских ВВС, входящие в состав боевой службы воздушной полиции.
В четверг в приграничных районах пройдет проверка на предмет поиска возможных обломков беспилотников. Румыния уже проинформировала союзные структуры об инциденте.
Минобороны Румынии ранее уже сообщало о похожих инцидентах, но тогда радары зафиксировали вход неких объектов в воздушное пространство страны. Однако премьер страны Марчел Чолаку заявил, что пилоты не смогли ничего увидеть, поэтому он допускает, что речь может идти о "кибернетической провокации".
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