https://ria.ru/20250213/minoborony-1999036118.html

В Румынии сообщили о дроне, нарушившем воздушное пространство

В Румынии сообщили о дроне, нарушившем воздушное пространство - РИА Новости, 13.02.2025

В Румынии сообщили о дроне, нарушившем воздушное пространство

Министерство обороны Румынии сообщает, что в ночь на четверг воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, также будут проведены поиски РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T10:36:00+03:00

2025-02-13T10:36:00+03:00

2025-02-13T10:36:00+03:00

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КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Министерство обороны Румынии сообщает, что в ночь на четверг воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, также будут проведены поиски возможных обломков беспилотников на границе с Украиной. "Радиолокационные системы Министерства национальной обороны около 00:30 (01.30 мск) зафиксировали воздушную цель, которая на короткое время пересекла воздушное пространство страны в районе города Рени на глубине около 1 км вглубь страны, а затем направилась в сторону воздушного пространства Украины. В то же время сообщалось о возможной зоне падения на территории страны, вблизи румынско-украинской границы, примерно в 10 километрах к востоку от административной границы муниципия Галац, однако о каком-либо материальном ущербе не сообщалось", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны. Для наблюдения и контроля за воздушным пространством в небо были подняты два самолета F-16 румынских ВВС, а затем два самолета Eurofighter испанских ВВС, входящие в состав боевой службы воздушной полиции. В четверг в приграничных районах пройдет проверка на предмет поиска возможных обломков беспилотников. Румыния уже проинформировала союзные структуры об инциденте. Минобороны Румынии ранее уже сообщало о похожих инцидентах, но тогда радары зафиксировали вход неких объектов в воздушное пространство страны. Однако премьер страны Марчел Чолаку заявил, что пилоты не смогли ничего увидеть, поэтому он допускает, что речь может идти о "кибернетической провокации".

https://ria.ru/20250212/rumyniya-1998869572.html

https://ria.ru/20240927/rumynija-1975014099.html

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в мире, румыния, украина, марчел чолаку, f-16, eurofighter typhoon