https://ria.ru/20250213/minoborony-1999007016.html
Минобороны показало кадры ударов дронов ВСУ по колонне с экспертами МАГАТЭ
Минобороны показало кадры ударов дронов ВСУ по колонне с экспертами МАГАТЭ - РИА Новости, 13.02.2025
Минобороны показало кадры ударов дронов ВСУ по колонне с экспертами МАГАТЭ
Минобороны РФ показало видеоролик с кадрами объективного контроля, подтверждающими применение киевским режимом 12 февраля ударных беспилотников и артиллерии по... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T08:17:00+03:00
2025-02-13T08:17:00+03:00
2025-02-13T08:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
магатэ
происшествия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик с кадрами объективного контроля, подтверждающими применение киевским режимом 12 февраля ударных беспилотников и артиллерии по автоколонне с экспертами МАГАТЭ в целях срыва плановой ротации на Запорожской атомной электростанции. В российском военном ведомстве напомнили, что ранее ротация должна была пройти 5 февраля, но также была сорвана украинской стороной.
https://ria.ru/20250205/magate-1997616392.html
РИА Новости
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Кадры, подтверждающие применение украинскими военными БПЛА и артиллерии по автоколонне МАГАТЭ
В Минобороны говорят, что со своей стороны выполнили все обязательства по безопасности и созданию "режима тишины".
2025-02-13T08:17
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PT1M30S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), магатэ, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МАГАТЭ, Происшествия
Минобороны показало кадры ударов дронов ВСУ по колонне с экспертами МАГАТЭ
МО показало кадры применения ВСУ БПЛА для срыва ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС