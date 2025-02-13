https://ria.ru/20250213/minoborony-1999007016.html

Минобороны показало кадры ударов дронов ВСУ по колонне с экспертами МАГАТЭ

Минобороны показало кадры ударов дронов ВСУ по колонне с экспертами МАГАТЭ - РИА Новости, 13.02.2025

Минобороны показало кадры ударов дронов ВСУ по колонне с экспертами МАГАТЭ

Минобороны РФ показало видеоролик с кадрами объективного контроля, подтверждающими применение киевским режимом 12 февраля ударных беспилотников и артиллерии по... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T08:17:00+03:00

2025-02-13T08:17:00+03:00

2025-02-13T08:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

магатэ

происшествия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик с кадрами объективного контроля, подтверждающими применение киевским режимом 12 февраля ударных беспилотников и артиллерии по автоколонне с экспертами МАГАТЭ в целях срыва плановой ротации на Запорожской атомной электростанции. В российском военном ведомстве напомнили, что ранее ротация должна была пройти 5 февраля, но также была сорвана украинской стороной.

https://ria.ru/20250205/magate-1997616392.html

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Кадры, подтверждающие применение украинскими военными БПЛА и артиллерии по автоколонне МАГАТЭ В Минобороны говорят, что со своей стороны выполнили все обязательства по безопасности и созданию "режима тишины". 2025-02-13T08:17 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

министерство обороны рф (минобороны рф), магатэ, происшествия