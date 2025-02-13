https://ria.ru/20250213/minjust-1999114599.html

Минюст США подал иск против Нью-Йорка из-за закона в области миграции

Минюст США подал иск против Нью-Йорка из-за закона в области миграции - РИА Новости, 13.02.2025

Минюст США подал иск против Нью-Йорка из-за закона в области миграции

Минюст США подал иск против штата Нью-Йорк из-за закона, по которому нелегальные мигранты могут получить удостоверение личности на территории штата, передает... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:34:00+03:00

2025-02-13T14:34:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Минюст США подал иск против штата Нью-Йорк из-за закона, по которому нелегальные мигранты могут получить удостоверение личности на территории штата, передает агентство Блумберг со ссылкой на копию судебного иска. Ранее телеканал CBS сообщал, что минюст США подал иск против штата Иллинойс и города Чикаго, утверждая, что их законодательство препятствует реализации мер администрации Трампа по борьбе с нелегальными мигрантами. "Администрация президента Дональда Трампа подала в суд на (штат - ред.) Нью-Йорк за закон 2019 года, который разрешает иммигрантам без документов получить государственное удостоверение личности, не сообщая при этом свои данные федеральным властям", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что минюст подал иск с целью отмены местного закона, по которому нелегальные иммигранты могут получить на территории штата Нью-Йорк водительские права, которые в США используются как удостоверение личности. Как утверждает ведомство, данный закон противоречит федеральным законам об иммиграции и препятствует получению данных федеральными миграционными властями, пишет Блумберг. В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. Куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что только за первую неделю президентства Трампа из США депортировали более 4 тысяч мигрантов.

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