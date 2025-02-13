https://ria.ru/20250213/mid-1999066251.html

В Париже заявили, что мир на Украине невозможен без участия ЕС

В Париже заявили, что мир на Украине невозможен без участия ЕС - РИА Новости, 13.02.2025

В Париже заявили, что мир на Украине невозможен без участия ЕС

Долгосрочный мир на Украине не может быть достигнут без участия в переговорах европейцев и украинцев, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:12:00+03:00

2025-02-13T12:12:00+03:00

2025-02-13T12:12:00+03:00

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ПАРИЖ, 13 фев – РИА Новости. Долгосрочный мир на Украине не может быть достигнут без участия в переговорах европейцев и украинцев, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад, комментируя переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Я вижу, что эти телефонные разговоры делают много шума, но важно то, что происходит на земле. Не может быть прочного мира без украинцев и без европейцев. Долгосрочный мир невозможен без европейцев, так как они будут играть ключевую роль в безопасности Украины", - сказал он в эфире радиостанции Franceinfo. Министр настаивал на том, что Украине необходимо дать гарантии безопасности, при этом он ушел от ответа на вопрос, готовы ли Франция и Великобритания отправить "миротворческие" войска на Украину. Накануне Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия после разговора президентов РФ и США заявили, что Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Президент РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250213/evropa-1999000924.html

https://ria.ru/20250212/putin-1998964355.html

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украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, еврокомиссия, в мире