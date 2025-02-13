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В Париже заявили, что мир на Украине невозможен без участия ЕС - РИА Новости, 13.02.2025
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12:12 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/mid-1999066251.html
В Париже заявили, что мир на Украине невозможен без участия ЕС
В Париже заявили, что мир на Украине невозможен без участия ЕС - РИА Новости, 13.02.2025
В Париже заявили, что мир на Украине невозможен без участия ЕС
Долгосрочный мир на Украине не может быть достигнут без участия в переговорах европейцев и украинцев, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:12:00+03:00
2025-02-13T12:12:00+03:00
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ПАРИЖ, 13 фев – РИА Новости. Долгосрочный мир на Украине не может быть достигнут без участия в переговорах европейцев и украинцев, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад, комментируя переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Я вижу, что эти телефонные разговоры делают много шума, но важно то, что происходит на земле. Не может быть прочного мира без украинцев и без европейцев. Долгосрочный мир невозможен без европейцев, так как они будут играть ключевую роль в безопасности Украины", - сказал он в эфире радиостанции Franceinfo. Министр настаивал на том, что Украине необходимо дать гарантии безопасности, при этом он ушел от ответа на вопрос, готовы ли Франция и Великобритания отправить "миротворческие" войска на Украину. Накануне Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия после разговора президентов РФ и США заявили, что Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Президент РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250213/evropa-1999000924.html
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украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, еврокомиссия, в мире
Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Еврокомиссия, В мире
В Париже заявили, что мир на Украине невозможен без участия ЕС

Глава МИД Франции Аддад: мир на Украине невозможен без участия европейцев

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Франции и ЕС
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги Франции и ЕС. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 фев – РИА Новости. Долгосрочный мир на Украине не может быть достигнут без участия в переговорах европейцев и украинцев, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад, комментируя переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Я вижу, что эти телефонные разговоры делают много шума, но важно то, что происходит на земле. Не может быть прочного мира без украинцев и без европейцев. Долгосрочный мир невозможен без европейцев, так как они будут играть ключевую роль в безопасности Украины", - сказал он в эфире радиостанции Franceinfo.
Встреча министров иностранных дел Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Великобритании, Украины и глав ЕК и Европейской дипломатической службы в Париже. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Страны ЕС потребовали места за столом переговоров по Украине
06:30
Министр настаивал на том, что Украине необходимо дать гарантии безопасности, при этом он ушел от ответа на вопрос, готовы ли Франция и Великобритания отправить "миротворческие" войска на Украину.
Накануне Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия после разговора президентов РФ и США заявили, что Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Президент РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Эксперт прокомментировал телефонный разговор Путина с Трампом
Вчера, 21:00
 
УкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковЕврокомиссияВ мире
 
 
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