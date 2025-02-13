https://ria.ru/20250213/mid-1999044643.html
МИД Китая ответил на сообщения о предложении провести саммит России и США
МИД Китая ответил на сообщения о предложении провести саммит России и США - РИА Новости, 13.02.2025
МИД Китая ответил на сообщения о предложении провести саммит России и США
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что у него нет информации по поводу предложения провести саммит России и США, якобы направленного... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T11:08:00+03:00
2025-02-13T11:08:00+03:00
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ПЕКИН, 13 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что у него нет информации по поводу предложения провести саммит России и США, якобы направленного китайскими чиновниками команде президента США Дональда Трампа. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пекине и Вашингтоне сообщала, что китайские чиновники в последние недели через посредников направили команде президента США Дональда Трампа предложение о проведении саммита с РФ, а также о содействии миротворческим усилиям после возможного перемирия на Украине. “У меня нет информации, которую я мог бы предоставить”, - сказал Го Цзякунь, комментируя сообщения.
https://ria.ru/20250213/kitaj-1999004483.html
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в мире, сша, россия, пекин, дональд трамп, мид кнр
В мире, США, Россия, Пекин, Дональд Трамп, МИД КНР
МИД Китая ответил на сообщения о предложении провести саммит России и США
Го Цзякунь заявил, что у него нет информации о предложении саммита России и США