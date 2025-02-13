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В МИД заявили о готовности сотрудничать с Ватиканом по Украине - РИА Новости, 13.02.2025
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08:58 13.02.2025 (обновлено: 09:00 13.02.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20250213/mid-1999012344.html
В МИД заявили о готовности сотрудничать с Ватиканом по Украине
В МИД заявили о готовности сотрудничать с Ватиканом по Украине - РИА Новости, 13.02.2025
В МИД заявили о готовности сотрудничать с Ватиканом по Украине
Россия открыта к продолжению конструктивного диалога со Святым Престолом по Украине, сообщил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T08:58:00+03:00
2025-02-13T09:00:00+03:00
москва
ватикан
украина
маттео дзуппи
артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)
россия
в мире
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия открыта к продолжению конструктивного диалога со Святым Престолом по Украине, сообщил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников."С начала СВО Ватикан последовательно придерживается равноудаленной и сбалансированной линии в отношении конфликта на Украине, призывая к его мирному урегулированию и заявляя о своей готовности всемерно этому способствовать", -сказал он.По его словам, "этот конструктивный подход разительно контрастирует с декларируемой коллективным Западом задачей нанесения России стратегического поражения, бесконечной накачкой Украины все более смертоносным оружием и линией на затягивание конфликта"."Важно, что Святой Престол не только на словах, но и на деле демонстрирует твердую приверженность делу мирного урегулирования", - сказал Студенников, отметив, что спецпосланник папы Римского по украинской тематике кардинал Маттео Дзуппи дважды побывал в РФ (в июне 2023 года и октябре 2024 года) и имел возможность воочию убедиться в открытости и готовности российской стороны вести конструктивный диалог с теми, кто к этому готов.Дипломат подчеркнул, что "имеются и конкретные результаты российско-ватиканского взаимодействия по гуманитарным аспектам в контексте СВО", в том числе "работа по воссоединению детей, эвакуированных из зоны боев, с их родственниками и законными представителями в России и на Украине".По его словам, "российская сторона остается открыта к продолжению конструктивного диалога".
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москва, ватикан, украина, маттео дзуппи, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф), россия, в мире
Москва, Ватикан, Украина, Маттео Дзуппи, Артем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ), Россия, В мире
В МИД заявили о готовности сотрудничать с Ватиканом по Украине

МИД: Москва открыта к продолжению диалога с Ватиканом по Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия открыта к продолжению конструктивного диалога со Святым Престолом по Украине, сообщил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
"С начала СВО Ватикан последовательно придерживается равноудаленной и сбалансированной линии в отношении конфликта на Украине, призывая к его мирному урегулированию и заявляя о своей готовности всемерно этому способствовать", -сказал он.
По его словам, "этот конструктивный подход разительно контрастирует с декларируемой коллективным Западом задачей нанесения России стратегического поражения, бесконечной накачкой Украины все более смертоносным оружием и линией на затягивание конфликта".
"Важно, что Святой Престол не только на словах, но и на деле демонстрирует твердую приверженность делу мирного урегулирования", - сказал Студенников, отметив, что спецпосланник папы Римского по украинской тематике кардинал Маттео Дзуппи дважды побывал в РФ (в июне 2023 года и октябре 2024 года) и имел возможность воочию убедиться в открытости и готовности российской стороны вести конструктивный диалог с теми, кто к этому готов.
Дипломат подчеркнул, что "имеются и конкретные результаты российско-ватиканского взаимодействия по гуманитарным аспектам в контексте СВО", в том числе "работа по воссоединению детей, эвакуированных из зоны боев, с их родственниками и законными представителями в России и на Украине".
По его словам, "российская сторона остается открыта к продолжению конструктивного диалога".
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МоскваВатиканУкраинаМаттео ДзуппиАртем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ)РоссияВ мире
 
 
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